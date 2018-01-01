Військові маневри на Волині в 1932 році. РЕТРОФОТО

В мережі Інтернетвдалось розшукати цікаву колекцію світлин з Волині міжвоєнного часу. Усі фото були зроблені влітку 1932 року, під час військових маневрів на території Волині. В військових навчаннях взяли участь тоді солдати Батальйону Саперів. На фото є польова та важка артилерія.Польова артилерія – це вид артилерії, призначений для підтримки військ на полі бою. Перед Першою світовою війною польова артилерія армій включала легку, кінну, гірську, кінно-гірську, мортирну і важку артилерію.У сучасних арміях термін польова артилерія вживається зазвичай в країнах західної Європи, НАТО та багатьох країн світу для позначення роду військ у складі сухопутних військ. У радянській військовій науці термін «польова артилерія» не застосовувався та був визначений як застарілий. На одній із світлин можемо бачити військових роверистів, солдатів на роверах.До слова, військовий велосипед початку XX століттявикористовується у багатьох арміях по всьому світі. Цей тип велосипедів дає можливість для безшумного пересування і підвищеної мобільності на полі бою.Додатковими перевагами військових велосипедів є те, що вони дозволяють окремим солдатам без обтяжень перевозити більше поставок, а також вони є дуже дешевими для виробництва та підтримки в порівнянні з конями та транспортними засобами.Перші велосипеди були введені до складу Збройних сил кількох націй ще наприкінці XIX століття. До початку Першої світової війни всі комбатанти вже використовували їх. Німецька армія мала 36 незалежних компаній велосипедної піхоти, батальйон велосипедистів був прикріплений до кожної кавалерійської дивізії, а також 10 запасних велосипедних компаній та 17 запасних екіпажів.Гірські війська італійської армії Берсальєри першими використовували складані велосипеди. Під час Другої світової війни велосипеди були представлені парашутистам як засіб забезпечити їх транспортом після посадки.Широко відомим є велосипед Вермахту Truppenfahrrad. США також їх використовували як загальний легкий транспорт, так і для обов'язків посланця.Окремі підрозділи велосипедної піхоти існували в арміях багатьох країн до кінця ХХ століття, аж до 2003 року поки швейцарська армія не реформувала свої останні три велосипедні піхотні полки.У сучасні часи велосипеди та електричні велосипеди все ще використовуються багатьма арміями у всьому світі, але не існує окремих велосипедних піхотних одиниць.Джерело фото: foto.karta.org.pl