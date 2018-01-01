Мріє побачити море: дитина загиблого бійця з Волині чекає на подарунки

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Невдовзі шостий день народження святкуватиме. Його тато, капітан Збройних Сил України (51 ОМБР), загинув у 2014 році в боях за Іловайськ.Більшість особового складу батареї під командуванням капітана Шиліка знаходилася на блокпосту 39-06 неподалік від Іловайська, який обстрілювався з самохідно-артилерійських гармат «Нона». Коли від одного з пострілів на машині ГАЗ-66 загорівся тент, Анатолій кинувся його гасити. Інші бійці з укриттів вибігли на допомогу. Коли всі знаходилися біля машини, прилетіло ще кілька снарядів, від яких загинули командир з іншими військовослужбовцями.У капітана Шиліка залишилися дружина та двоє дітей – донечка Тетянка та її молодший братик.Хоч Артемко пам’ятає татка лише із фотографій, адже йому було тоді півтора рочки, але кожного вечора бажає йому на добраніч і каже, як сильно його любить.Наш іменинник ходить у садочок, де має багато друзів і хороших вихователів. Він дуже схожий на свого тата як зовнішністю,так і характером.«Артемко ще занадто маленький, щоб говорити про майбутню професію, але йому дуже подобаються великі автомобілі, можливо стане комбайнером або водієм КРАЗа», сміється мама Олена Григорівна. Тьомчик любить кататись на велосипеді та на роликах. У вільний час любить складати лего, малювати. Дивитись розвиваючі мультики, а потім переказує мамі.Тьомчик з мамою, дякуючи волонтерам літав до Ізраїлю. «Це була наша перша поїздка за кордон, але, гадаю, вона запам'ятається нам на все життя! Нас вразило все: гостинність, святі місця, море (якби можна було в ньому спати, то малий і додому не ходив би, бо море він побачив теж вперше)», – розповідає мама.Тепер найбільша мрія Артема – відпочинок на морі. Хотів би потрапити до Болгарії. А ще сподівається, що колись побуває у чарівному LEGOLand.Також хлопчик мав змогу відвідати мальовничі гори Карпати. Там він був на Різдво, познайомився із дітками. Вони робили красиві поробки, потім він декілька разів запитував у мами, чи вона нічого не забула забрати.В свої шість років хлопчик вміє користуватись викруткою, та вчиться забивати цвяхи.Хоча Артемко ще малий, але росте гарним помічником для мами, старшої сестри Тані та бабусь. Завжди складає після себе іграшки, допомагає чистити та змінювати воду в акваріумі. «Він у нас єдиний мужчина залишився (дідусі вже давно померли)», каже його мама.Оскільки сестра у цьому році вступила до університету ім. Драгоманова, тепер навчається у столиці, то братик за нею дуже сумує. З нетерпінням чекає, коли вона приїде, адже вони разом ходять на мультики. А на День народження вона обіцяла подарувати йому ковзани.Хлопчик любить тваринок, мріяв про папужку, але оскільки у них вдома є кішка Маня, то вона може його зїсти, вона навіть на рибок зазіхається. А ще у них є дві собаки: Ельза і вівчарка Джесі, її ще маленьким цуценям купив Артемкові тато.Після загибелі тата сім’я намагається справлятися з труднощами, однак це вдається не завжди, бо Анатолій був основним годувальником. Тож труднощі часом не оминають родину, проте Олена Григорівна старається у всьому забезпечити своїх дітей. Мама каже, що синові найактуальніше зимове взуття. Сім’я Шилік дуже вдячна за пам’ять і увагу від небайдужих людей та волонтерів!Шилік Артем. Невдовзі 6 роки (23.10.2012). м. Ковель. Зріст 122, розмір взуття 33. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.