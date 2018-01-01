Активіст розкритикував стан дороги «Луцьк-Київ». ФОТО

Луцький активіст«проїхався» по автодорозі Луцьк-Київ.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.«Лучани давно знають, що дорога Луцьк-Київ, це таке собі двосерійне кіно...» – пише Ігор Алєксеєв.Він зазначив, що спочатку водію потрібно витратити годину на дорогу до Рівного (70 км), «яку чомусь до сих пір вважають дорогою, і тільки тоді потрапити на повноцінну транспортну артерію M-06, більш-менш комфортно доїхавши в столицю...».«Я не знаю в планах скількох урядів,премєрів й Президентів було побудувати дорогу в обласний центр Волині - Луцьк, але її як не було так й немає...», – пише лучанин.«Й знаки поставте, упирі дорожні! А то де наш Луцьк навіть на заборі не написано...» – резюмує активіст.