У Кривому Розі вилучили арсенал боєприпасів. ФОТО





Про це повідомив Перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін на сторінці у Facebook, передає



«У Дніпропетровській області у місцевого жителя Кривого Рогу, який організував приватне виробництво боєприпасів, вилучили понад 1,5 тонн боєприпасів», — написав Аброськін.



Раніше перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін відзвітував про те, скільки нелегальної зброї було вилучено в Україні з початку 2018 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Дніпропетровщині вилучили 1,5 тонни боєприпасів.Про це повідомив Перший заступник голови Національної поліціїна сторінці у Facebook, передає УНН «У Дніпропетровській області у місцевого жителя Кривого Рогу, який організував приватне виробництво боєприпасів, вилучили понад 1,5 тонн боєприпасів», — написав Аброськін.Раніше перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін відзвітував про те, скільки нелегальної зброї було вилучено в Україні з початку 2018 року.

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