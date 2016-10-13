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У Кривому Розі вилучили арсенал боєприпасів. ФОТО

У Кривому Розі вилучили арсенал боєприпасів. ФОТО
На Дніпропетровщині вилучили 1,5 тонни боєприпасів.

Про це повідомив Перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін на сторінці у Facebook, передає УНН.

«У Дніпропетровській області у місцевого жителя Кривого Рогу, який організував приватне виробництво боєприпасів, вилучили понад 1,5 тонн боєприпасів», — написав Аброськін.

Раніше перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін відзвітував про те, скільки нелегальної зброї було вилучено в Україні з початку 2018 року.
У Кривому Розі вилучили арсенал боєприпасів. ФОТО
У Кривому Розі вилучили арсенал боєприпасів. ФОТО
У Кривому Розі вилучили арсенал боєприпасів. ФОТО
У Кривому Розі вилучили арсенал боєприпасів. ФОТО

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Теги: боєприпаси, поліція
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