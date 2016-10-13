У Кривому Розі вилучили арсенал боєприпасів. ФОТО
Сьогодні, 09:31
На Дніпропетровщині вилучили 1,5 тонни боєприпасів.
Про це повідомив Перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін на сторінці у Facebook, передає УНН.
«У Дніпропетровській області у місцевого жителя Кривого Рогу, який організував приватне виробництво боєприпасів, вилучили понад 1,5 тонн боєприпасів», — написав Аброськін.
Раніше перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін відзвітував про те, скільки нелегальної зброї було вилучено в Україні з початку 2018 року.
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Про це повідомив Перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін на сторінці у Facebook, передає УНН.
«У Дніпропетровській області у місцевого жителя Кривого Рогу, який організував приватне виробництво боєприпасів, вилучили понад 1,5 тонн боєприпасів», — написав Аброськін.
Раніше перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін відзвітував про те, скільки нелегальної зброї було вилучено в Україні з початку 2018 року.
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