Жителі селища на Волині скаржаться на відсутність кімнати матері і дитини у лікарні

Ольга Фрідріх – про відсутність у приміщенні Любешівської центральної районної лікарні кімнати матері і дитини.



Те, що це питання хвилює не лише дописувачку, засвідчили коментарі під цією інформацією, - пише газета



«Сьогодні стикнулася із неприємною ситуацією: захворів синок (1 рік). Поїхали в поліклініку. Аналізи чекати до після обіду. А кімнати матері і дитини нема!!!!! Дитину ніде переодягти, ніде погодувати, хоче спатки... Отож, прошу проголосувати за облаштування у поліклініці такої кімнати!» - написала Ольга.



Чимало коментаторів під дописом озвучували свою думку про необхідність облаштування такої кімнати. Більше того, як написала Оксана Кух, кімната здорової дитини раніше була. Але її ліквідували, натомість зробили там ще один кабінет. Тож Олена Набойчик запропонувала зареєструвати відповідну петицію на сайті Любешівської громади.



У той же час Любешівський селищний голова Олег Кух висловив свою думку:



"Все абсолютно правильно. І ЦПМСД зможе це зробити за допомогою ОТГ. Але є одне але: у Центру немає приміщення. Ті кабінети, які є, орендуються у ЦРЛ, і власником приміщення є районна рада. І на вимогу ОТГ передати і ЦРЛ, і майно з приміщенням район не погоджується. Тому це потання до депутатів і голови райради».



Депутат Любешівської ОТГ Валерій Панасюк теж – «за» облаштування такої кімнати:



"Однозначно необхідна. Підтримую. І, думаю, що головні лікарі (а вони заслужені вже) наших закладів здоров 'я на ближній сесії одержать таке доручення. І вірю, що виконають». Тож, мабуть, на наступній сесії селищної ради, яка має відбутися у четвер, ця проблема буде озвучена.



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