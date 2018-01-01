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«Про водовідведення знову забули», – лучанин про ремонт вулиці Винниченка. ФОТО

«Про водовідведення знову забули», – лучанин про ремонт вулиці Винниченка. ФОТО
Лучанин просить подбати про водовідведення на вулиці Винниченка.

Відповідне звернення Roman F написав на порталі Відкрите Місто.

«Триває довгоочікуаний ремонт тротуару на вул.Винниченка.
А про водовідведення знову забули. Вода з дахових ринв витікатиме з труб на нове покриття, тектиме річкою під ногами пішоходів. Коли ж стане холодніше - вода замерзатиме, перетворюючи тротуар в небезпечний каток», – йдеться у дописі.

«Постійне замерзання і розмерзання води в міжсезоння сприятиме руйнуванню нового покриття», – пише Роман.

«Можливо, ще можна виправити це недопрацювання?
І зробити тротуар більш сухим та комфортним», – йдеться у зверненні.
«Про водовідведення знову забули», – лучанин про ремонт вулиці Винниченка. ФОТО
«Про водовідведення знову забули», – лучанин про ремонт вулиці Винниченка. ФОТО
«Про водовідведення знову забули», – лучанин про ремонт вулиці Винниченка. ФОТО
«Про водовідведення знову забули», – лучанин про ремонт вулиці Винниченка. ФОТО
«Про водовідведення знову забули», – лучанин про ремонт вулиці Винниченка. ФОТО
«Про водовідведення знову забули», – лучанин про ремонт вулиці Винниченка. ФОТО

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Теги: проблема, дорога, вулиця, дощ, Винниченка, Луцьк
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