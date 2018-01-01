«Про водовідведення знову забули», – лучанин про ремонт вулиці Винниченка. ФОТО





Відповідне звернення Roman F написав на порталі



«Триває довгоочікуаний ремонт тротуару на вул.Винниченка.

А про водовідведення знову забули. Вода з дахових ринв витікатиме з труб на нове покриття, тектиме річкою під ногами пішоходів. Коли ж стане холодніше - вода замерзатиме, перетворюючи тротуар в небезпечний каток», – йдеться у дописі.



«Постійне замерзання і розмерзання води в міжсезоння сприятиме руйнуванню нового покриття», – пише Роман.



«Можливо, ще можна виправити це недопрацювання?

І зробити тротуар більш сухим та комфортним», – йдеться у зверненні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин просить подбати про водовідведення на вулиці Винниченка.Відповідне звернення Roman F написав на порталі Відкрите Місто «Триває довгоочікуаний ремонт тротуару на вул.Винниченка.А про водовідведення знову забули. Вода з дахових ринв витікатиме з труб на нове покриття, тектиме річкою під ногами пішоходів. Коли ж стане холодніше - вода замерзатиме, перетворюючи тротуар в небезпечний каток», – йдеться у дописі.«Постійне замерзання і розмерзання води в міжсезоння сприятиме руйнуванню нового покриття», – пише Роман.«Можливо, ще можна виправити це недопрацювання?І зробити тротуар більш сухим та комфортним», – йдеться у зверненні.

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