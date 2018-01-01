«Про водовідведення знову забули», – лучанин про ремонт вулиці Винниченка. ФОТО
Сьогодні, 09:52
Лучанин просить подбати про водовідведення на вулиці Винниченка.
Відповідне звернення Roman F написав на порталі Відкрите Місто.
«Триває довгоочікуаний ремонт тротуару на вул.Винниченка.
А про водовідведення знову забули. Вода з дахових ринв витікатиме з труб на нове покриття, тектиме річкою під ногами пішоходів. Коли ж стане холодніше - вода замерзатиме, перетворюючи тротуар в небезпечний каток», – йдеться у дописі.
«Постійне замерзання і розмерзання води в міжсезоння сприятиме руйнуванню нового покриття», – пише Роман.
«Можливо, ще можна виправити це недопрацювання?
І зробити тротуар більш сухим та комфортним», – йдеться у зверненні.
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Відповідне звернення Roman F написав на порталі Відкрите Місто.
«Триває довгоочікуаний ремонт тротуару на вул.Винниченка.
А про водовідведення знову забули. Вода з дахових ринв витікатиме з труб на нове покриття, тектиме річкою під ногами пішоходів. Коли ж стане холодніше - вода замерзатиме, перетворюючи тротуар в небезпечний каток», – йдеться у дописі.
«Постійне замерзання і розмерзання води в міжсезоння сприятиме руйнуванню нового покриття», – пише Роман.
«Можливо, ще можна виправити це недопрацювання?
І зробити тротуар більш сухим та комфортним», – йдеться у зверненні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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