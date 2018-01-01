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В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці

В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Волинянка поскаржилась на водія, який дуже гучно вмикав музику у салоні рейсового автобуса.

Про це написала у мережі facebook користувачка Tetiana Talalaka.

"Так пощасливилось, що сіла я під самою колонкою позаду,водій включив музику на весь салон, в голові аж гуділо (ну про смаки в музиці я взагалі мовчу,це окрема тема:Олег Вінник,Рукі Верх,...і.т.д.)ну та це не важливо.Важливо те що ніхто з людей які їхали не дав зауваження водієві,чому так голосно грає музика? Після мого "ТИХОГО"голосу: Водій,зробіть будь ласка тихіше!На щастя прикрутив музику,але не сильно...", - йдеться у дописі.

Так, дописувачка зауважила, що слухаючи так голосно музику на весь салон, водій відволікається від дороги. І, можливо, він зі своєю музикою заважає пасажирам.

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Теги: скарка, водій, маршрутка
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Коментарі 1
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Шофери стали дискджокеями і вони думають що нам його музика дуже потрібна
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