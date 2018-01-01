На Волині горіло декілька торфовищ

На Волині рятувальники загасили пожежі на декількох торфовищах.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.Також зазначають, що триває гасіння пожежі на торфовищі поблизу села Серхів Маневицького району. На місці події працює зведений загін рятувальників чисельністю понад 30 осіб. На місці пожежі зосереджені 4 пожежні автоцистерни, 2 рукавні автомобілі, пожежна насосна станція, 5 мотопомп.До гасіння пожежі долучилися також працівники місцевого лісгоспу та підприємства «Волиньторф». Периметр пожежі оборано тракторами, щоб не допустити подальшого поширення вогню, за допомогою бульдозера створили меліоративні канали. Станом на 22 жовтня ліквідували пожежу на території 4,7 гектара, триває гасіння на площі 3,3 гектара.Триває також гасіння пожежі на торфовищі поблизу села Віл Любешівського району. Погасили 0,1 га, залишилося 0,9 га. Задіяли 2 пожежні автоцистерни та мотопомпу 12-ої ДПРЧ смт Любешів.15 жовтня рятувальники ліквідували пожежу на торфовищі поблизу села Журавичі Ківерцівського району. 16 жовтня співробітники ДСНС приборкали загорання на торфополях у Любешівському, Ратнівському, Рожищенському, Камінь-Каширському районах.Упродовж минулого тижня рятувальники загасили також пожежі на торфовищах у Ківерцівському, Шацькому, Ковельському, Рожищенському та Старовижівському районах.Крім того, 19 жовтня горіло торфополе поблизу селища Маневичі на площі 0,15 гектара. Горіння приборкали того ж дня рятувальники 13-ої ДПРЧ разом з працівниками лісового господарства.