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На трасі Київ-Ковель BMW злетів у кювет

На трасі Київ-Ковель BMW злетів у кювет
На автодорозі Київ-Ковель 54-річний житель Вараша не впорався із керуванням автомобіля BMW та злетів у кювет.

Інцидент трапився 21 жовтня о 12:40 між селами Полиці та Маюничі.
Двох потерпілих госпіталізували до медзакладу, - інформує ГУНП у Рівненській області.

Водія із переломами ребер та забоями тіла доставили до лікарні. Пасажир легковика 37-річний житель Вараша отримав політравми, нині він перебуває у реанімації.

За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілим розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. У водія відібрали зразки крові для обстеження на предмет сп’яніння.


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Теги: аварія траса, Київ, Ковель
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