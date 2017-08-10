На трасі Київ-Ковель BMW злетів у кювет
Сьогодні, 10:10
На автодорозі Київ-Ковель 54-річний житель Вараша не впорався із керуванням автомобіля BMW та злетів у кювет.
Інцидент трапився 21 жовтня о 12:40 між селами Полиці та Маюничі.
Двох потерпілих госпіталізували до медзакладу, - інформує ГУНП у Рівненській області.
Водія із переломами ребер та забоями тіла доставили до лікарні. Пасажир легковика 37-річний житель Вараша отримав політравми, нині він перебуває у реанімації.
За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілим розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. У водія відібрали зразки крові для обстеження на предмет сп’яніння.
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Інцидент трапився 21 жовтня о 12:40 між селами Полиці та Маюничі.
Двох потерпілих госпіталізували до медзакладу, - інформує ГУНП у Рівненській області.
Водія із переломами ребер та забоями тіла доставили до лікарні. Пасажир легковика 37-річний житель Вараша отримав політравми, нині він перебуває у реанімації.
За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілим розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. У водія відібрали зразки крові для обстеження на предмет сп’яніння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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