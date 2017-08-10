На трасі Київ-Ковель BMW злетів у кювет





Інцидент трапився 21 жовтня о 12:40 між селами Полиці та Маюничі.

Двох потерпілих госпіталізували до медзакладу, - інформує ГУНП у Рівненській області.



Водія із переломами ребер та забоями тіла доставили до лікарні. Пасажир легковика 37-річний житель Вараша отримав політравми, нині він перебуває у реанімації.



За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілим розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. У водія відібрали зразки крові для обстеження на предмет сп’яніння.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Київ-Ковель 54-річний житель Вараша не впорався із керуванням автомобіля BMW та злетів у кювет.Інцидент трапився 21 жовтня о 12:40 між селами Полиці та Маюничі.Двох потерпілих госпіталізували до медзакладу, - інформує ГУНП у Рівненській області.Водія із переломами ребер та забоями тіла доставили до лікарні. Пасажир легковика 37-річний житель Вараша отримав політравми, нині він перебуває у реанімації.За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілим розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. У водія відібрали зразки крові для обстеження на предмет сп’яніння.

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