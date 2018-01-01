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Сильний вітер і дощ: якою буде погода у найближчі дні

Сильний вітер і дощ: якою буде погода у найближчі дні
Найближчий тиждень принесе в Україну мокрий сніг, холод і сильний вітер.

Про це пише синоптик Наталка Діденко у мережі facebook.

З початку нового тижня в Україні посилиться похолодання: від 9-15° тепла в середині тижня до 7-12°. Вночі від 4-10° до 1-5°, а подекуди й до невеликих мінусів. Збільшиться хмарність, побільшає дощів.

Найскладнішими очікуються середа та четвер в Україні. Йтимуть дощі, посилиться вітер до штормових значень, температура повітря буде низькою, вдень в межах +6+10 градусів, на Півдні та Сході до +12+15 градусів.

Внаслідок діяльності циклону з півночі та його атмосферних фронтів у спілці з низькою температурою повітря 24-25 жовтня у західних областях, у північній частині та на Вінниччині місцями можливий мокрий сніг із сильним вітром.

Наступними вихідними погода в Україні стабілізується, з'явиться сонце та потепліє.

До речі, синоптики переконані, що погода в листопаді буде холодною – із дощем і мокрим снігом.

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Теги: прогноз, погода, синоптики, похолодання
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