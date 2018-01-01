Сильний вітер і дощ: якою буде погода у найближчі дні
Сьогодні, 10:30
Найближчий тиждень принесе в Україну мокрий сніг, холод і сильний вітер.
Про це пише синоптик Наталка Діденко у мережі facebook.
З початку нового тижня в Україні посилиться похолодання: від 9-15° тепла в середині тижня до 7-12°. Вночі від 4-10° до 1-5°, а подекуди й до невеликих мінусів. Збільшиться хмарність, побільшає дощів.
Найскладнішими очікуються середа та четвер в Україні. Йтимуть дощі, посилиться вітер до штормових значень, температура повітря буде низькою, вдень в межах +6+10 градусів, на Півдні та Сході до +12+15 градусів.
Внаслідок діяльності циклону з півночі та його атмосферних фронтів у спілці з низькою температурою повітря 24-25 жовтня у західних областях, у північній частині та на Вінниччині місцями можливий мокрий сніг із сильним вітром.
Наступними вихідними погода в Україні стабілізується, з'явиться сонце та потепліє.
До речі, синоптики переконані, що погода в листопаді буде холодною – із дощем і мокрим снігом.
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Про це пише синоптик Наталка Діденко у мережі facebook.
З початку нового тижня в Україні посилиться похолодання: від 9-15° тепла в середині тижня до 7-12°. Вночі від 4-10° до 1-5°, а подекуди й до невеликих мінусів. Збільшиться хмарність, побільшає дощів.
Найскладнішими очікуються середа та четвер в Україні. Йтимуть дощі, посилиться вітер до штормових значень, температура повітря буде низькою, вдень в межах +6+10 градусів, на Півдні та Сході до +12+15 градусів.
Внаслідок діяльності циклону з півночі та його атмосферних фронтів у спілці з низькою температурою повітря 24-25 жовтня у західних областях, у північній частині та на Вінниччині місцями можливий мокрий сніг із сильним вітром.
Наступними вихідними погода в Україні стабілізується, з'явиться сонце та потепліє.
До речі, синоптики переконані, що погода в листопаді буде холодною – із дощем і мокрим снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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