У Луцьку чоловік вбив дружину
Сьогодні, 10:40
У Луцьку чоловік наніс дружині тілесні ушкодження, несумісні з життям - від отриманих травм жінка померла.
Це Інформаційному агентству «ВолиньPost» підтвердили у волинській поліції.
Інцидент трапився у суботу, 20 жовтня, в одній із квартир на проспекті Відродження. Після прибуття поліції чоловік залишався на місці злочину. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
«За місцем проживання виявили мертву 56-річну лучанку... Встановили причетність 56-річного чоловіка лучанки, тож слідчі оголосили йому про підозру за частиною 2 статті 121 Кимінальногго кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі», - прокоментували у поліції.
Наразі вирішують питання щодо обрання для чоловіка міри запобіжного заходу – взяття під варту. Тіло жінки відправили на експертизу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Це Інформаційному агентству «ВолиньPost» підтвердили у волинській поліції.
Інцидент трапився у суботу, 20 жовтня, в одній із квартир на проспекті Відродження. Після прибуття поліції чоловік залишався на місці злочину. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
«За місцем проживання виявили мертву 56-річну лучанку... Встановили причетність 56-річного чоловіка лучанки, тож слідчі оголосили йому про підозру за частиною 2 статті 121 Кимінальногго кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі», - прокоментували у поліції.
Наразі вирішують питання щодо обрання для чоловіка міри запобіжного заходу – взяття під варту. Тіло жінки відправили на експертизу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Що робитиме Онуфрій у Луцьку
Сьогодні, 10:55
У Луцьку чоловік вбив дружину
Сьогодні, 10:40
Волинь туристична: у Володимира буде власний проморолик
Сьогодні, 10:35
Сильний вітер і дощ: якою буде погода у найближчі дні
Сьогодні, 10:30