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У Луцьку чоловік вбив дружину

У Луцьку чоловік вбив дружину
У Луцьку чоловік наніс дружині тілесні ушкодження, несумісні з життям - від отриманих травм жінка померла.

Це Інформаційному агентству «ВолиньPost» підтвердили у волинській поліції.

Інцидент трапився у суботу, 20 жовтня, в одній із квартир на проспекті Відродження. Після прибуття поліції чоловік залишався на місці злочину. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

«За місцем проживання виявили мертву 56-річну лучанку... Встановили причетність 56-річного чоловіка лучанки, тож слідчі оголосили йому про підозру за частиною 2 статті 121 Кимінальногго кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі», - прокоментували у поліції.

Наразі вирішують питання щодо обрання для чоловіка міри запобіжного заходу – взяття під варту. Тіло жінки відправили на експертизу.

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Теги: смерть, вбивство, дружина
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