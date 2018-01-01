У Луцьку чоловік вбив дружину

У Луцьку чоловік наніс дружині тілесні ушкодження, несумісні з життям - від отриманих травм жінка померла.Цепідтвердили у волинській поліції.Інцидент трапився у суботу, 20 жовтня, в одній із квартир на проспекті Відродження. Після прибуття поліції чоловік залишався на місці злочину. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.«За місцем проживання виявили мертву 56-річну лучанку... Встановили причетність 56-річного чоловіка лучанки, тож слідчі оголосили йому про підозру за частиною 2 статті 121 Кимінальногго кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі», - прокоментували у поліції.Наразі вирішують питання щодо обрання для чоловіка міри запобіжного заходу – взяття під варту. Тіло жінки відправили на експертизу.