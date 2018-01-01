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Аварія за участю «Дизель шоу» під Києвом: які травми отримали актори

Аварія за участю «Дизель шоу» під Києвом: які травми отримали актори
Окрім загиблої Марини Поплавської, в результаті аварії під Києвом постраждали ще шість акторів "Дизель Шоу". У багатьох з них переломи.

Про це розповіли на офіційній сторінці проекту у Facebook, - пише ТСН.

Повідомляється, що у Євгена Гашенка два переломи пальців ніг, у Максима Неліпи - переломи двох ребер і пальця ноги, у Олександра Бережко - два переломи на нозі. Також Євген Сморигін отримав вивих пальця, розрив зв'язок і компресійний перелом хребта.

Акторові шоу Олегу Іваниці довелося зашивати язик, Також багато забоїв отримала Вікторія Булітко.

Нагадаємо, 20 жовтня на Київщині внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою.

За попередніми даними поліції, водій автобуса не впорався з керуванням, в результаті чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем.


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Теги: аварія, Дизель шоу
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