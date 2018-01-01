Аварія за участю «Дизель шоу» під Києвом: які травми отримали актори

Марини Поплавської, в



Про це розповіли на офіційній сторінці проекту у Facebook, - пише



Повідомляється, що у Євгена Гашенка два переломи пальців ніг, у Максима Неліпи - переломи двох ребер і пальця ноги, у Олександра Бережко - два переломи на нозі. Також Євген Сморигін отримав вивих пальця, розрив зв'язок і компресійний перелом хребта.



Акторові шоу Олегу Іваниці довелося зашивати язик, Також багато забоїв отримала Вікторія Булітко.



Нагадаємо, 20 жовтня на Київщині внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою.



За попередніми даними поліції, водій автобуса не впорався з керуванням, в результаті чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Окрім загиблої, в результаті аварії під Києвом постраждали ще шість акторів "Дизель Шоу". У багатьох з них переломи.Про це розповіли на офіційній сторінці проекту у Facebook, - пише ТСН Повідомляється, що удва переломи пальців ніг, у- переломи двох ребер і пальця ноги, у- два переломи на нозі. Такожотримав вивих пальця, розрив зв'язок і компресійний перелом хребта.Акторові шоудовелося зашивати язик, Також багато забоїв отрималаНагадаємо, 20 жовтня на Київщині внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою.За попередніми даними поліції, водій автобуса не впорався з керуванням, в результаті чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем.

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