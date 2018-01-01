Що робитиме Онуфрій у Луцьку

Онуфрій завітає до Луцька 23 жовтня.



Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost речник Волинської єпархії УПЦ Олег Точинський, митрополит Онуфрій візьме участь в урочистому богослужінні з нагоди престольного свята у кафедральному соборі Всіх святих землі Волинської.



Розпочнеться служба о 9:00 у нижньому храмі.

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