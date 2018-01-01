Що робитиме Онуфрій у Луцьку
Сьогодні, 10:55
Предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій завітає до Луцька 23 жовтня.
Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost речник Волинської єпархії УПЦ Олег Точинський, митрополит Онуфрій візьме участь в урочистому богослужінні з нагоди престольного свята у кафедральному соборі Всіх святих землі Волинської.
Розпочнеться служба о 9:00 у нижньому храмі.
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Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost речник Волинської єпархії УПЦ Олег Точинський, митрополит Онуфрій візьме участь в урочистому богослужінні з нагоди престольного свята у кафедральному соборі Всіх святих землі Волинської.
Розпочнеться служба о 9:00 у нижньому храмі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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