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Що робитиме Онуфрій у Луцьку

Що робитиме Онуфрій у Луцьку
Предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій завітає до Луцька 23 жовтня.

Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost речник Волинської єпархії УПЦ Олег Точинський, митрополит Онуфрій візьме участь в урочистому богослужінні з нагоди престольного свята у кафедральному соборі Всіх святих землі Волинської.

Розпочнеться служба о 9:00 у нижньому храмі.

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Теги: церква, Онуфрій, Луцьк
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