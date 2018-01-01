У Луцьку пара відсвяткувала сапфірове весілля. ФОТО

У Луцьку подружжя Христюків відсвяткували 45 років спільного життя.Про це повідомили на сторінці Головного територіального управління юстиції у Волинській області.Допис подається без змін:«Перегортаючи Книгу ювілейних весіль, яка ведеться у Луцькому міському відділі державної реєстрації актів цивільного трохи більше 45 років, можна побачити наскільки різноманітними були у нас ювілейні весілля: і срібні, і золоті, і рубінові, і трояндові... І ось сьогодні вперше - сапфірове весілля!У шляхетний синій колір забарвилися роки спільного життя подружжя Христюків Валентини Олександрівни та Василя Сергійовича. 45 років разом.Вони не приймають рішення не порадившись один з одним.: «Потрібно сказати бабулі», «потрібно порадитись з дідульою», «як скаже бабуля», «яке рішення прийме дідуля»... Ось воно, в чому просте людське щастя!На свято ювіляри принесли свідоцтво про шлюб одне-єдине, видане ще в день реєстрації шлюб. Нас приємно здивувало, що воно збереглося таким, ніби видане вчора. Навіть з такої, на перший погляд дрібниці, можна зробити висновок наскільки цінними є їхні відносини, почуття і відповідальність за той крок у далекому уже 1973 році.Ювіляри залюбки відповідали на наші численні запитання впевненим «так», освідчувались в коханні, дякували один одному за спільно прожиті роки, за дітей і онуків, за підтримку і розуміння, за ту любов, яку дарували один одному багато років. А ще давали настанови молодшому поколінню Христюків.Вони виконали свій священний обов'язок: побудували будинок, посадили дерево, вірніше багато дерев, виростили дітей. Невтомні в роботі, вони передали їм у спадок велике багатство своєї сім'ї - кохання і повагу, працьовитість і злагоду, повагу до старших і турботу про маленьких,чисту молитву до Бога.Тож насолоджуйтесь, шановні ювіляри, затишком свого дому, пишайтеся дітьми, онуками, збирайте багаті врожаї свого саду! І пам'ятайте, старість не захищає від кохання, але кохання захищає від старості. А вам обом, нічого боятись з віком, адже у вас є те, що дано не багатьом у вашому віці! У вас є взаємне кохання!Здоров'я і щастя Вам ! Бережіть один одного! Зі святом, шановні, із сапфіровим ювілеєм вашу чудову сім'ю!».