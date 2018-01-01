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У Луцьку – ювілейні концерти Волинського хору

У Луцьку – ювілейні концерти Волинського хору
Цьогоріч минає 40 літ відтоді, як на Волині створили Волинський державний академічний український народний хор.

Відзначить цю урочисту дату колектив великою ювілейною концертною програмою “40 років на сцені”, - повідомили організатори.

Численні шанувальники хору матимуть змогу побачити й почути її 7 і 8 листопада на сцені Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка.

У програмі прозвучать, як відомі, так і нові твори колективу. А 13–18 листопада Волинський державний академічний український народний хор покаже згадану програму в кількох містах України – Кропивницькому, Олександрії, Жовтих Водах, Первомайську, Благовіщенському, Южноукраїнську.

Початок концертів у Луцьку – о 19.00.

Квитки продаються у касі філармонії на Театральному майдані.
Телефони для довідок 24-02-41, (095) 206-75-88.

У Луцьку – ювілейні концерти Волинського хору

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Теги: хор, анонс, концерт
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