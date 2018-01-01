У Луцьку – ювілейні концерти Волинського хору
Сьогодні, 18:13
Цьогоріч минає 40 літ відтоді, як на Волині створили Волинський державний академічний український народний хор.
Відзначить цю урочисту дату колектив великою ювілейною концертною програмою “40 років на сцені”, - повідомили організатори.
Численні шанувальники хору матимуть змогу побачити й почути її 7 і 8 листопада на сцені Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка.
У програмі прозвучать, як відомі, так і нові твори колективу. А 13–18 листопада Волинський державний академічний український народний хор покаже згадану програму в кількох містах України – Кропивницькому, Олександрії, Жовтих Водах, Первомайську, Благовіщенському, Южноукраїнську.
Початок концертів у Луцьку – о 19.00.
Квитки продаються у касі філармонії на Театральному майдані.
Телефони для довідок 24-02-41, (095) 206-75-88.
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Відзначить цю урочисту дату колектив великою ювілейною концертною програмою “40 років на сцені”, - повідомили організатори.
Численні шанувальники хору матимуть змогу побачити й почути її 7 і 8 листопада на сцені Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка.
У програмі прозвучать, як відомі, так і нові твори колективу. А 13–18 листопада Волинський державний академічний український народний хор покаже згадану програму в кількох містах України – Кропивницькому, Олександрії, Жовтих Водах, Первомайську, Благовіщенському, Южноукраїнську.
Початок концертів у Луцьку – о 19.00.
Квитки продаються у касі філармонії на Театральному майдані.
Телефони для довідок 24-02-41, (095) 206-75-88.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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