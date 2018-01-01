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У Рівному на переході збили 5-річну дитину

У Рівному на переході збили 5-річну дитину
У Рівному на вулиці Макарова сталася ДТП: на пішохідному переході водій легковика збив п’ятирічну дитину. Наразі відомо, що її забрала швидка допомога.

Інцидент трапився зранку 22 жовтня, - пише видання ЧаРівне.

Як повідомили порталу “КРАПКА” очевидці, на місці події працюють патрульні та медики. Всі обставини встановлюються.

Рух транспорту на цій ділянці дороги дещо ускладнено.
У Рівному на переході збили 5-річну дитину

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Теги: аварія, Рівне
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