У Рівному на переході збили 5-річну дитину





Інцидент трапився зранку 22 жовтня, - пише видання



Як повідомили порталу “КРАПКА” очевидці, на місці події працюють патрульні та медики. Всі обставини встановлюються.



Рух транспорту на цій ділянці дороги дещо ускладнено.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному на вулиці Макарова сталася ДТП: на пішохідному переході водій легковика збив п’ятирічну дитину. Наразі відомо, що її забрала швидка допомога.Інцидент трапився зранку 22 жовтня, - пише видання ЧаРівне Як повідомили порталу “КРАПКА” очевидці, на місці події працюють патрульні та медики. Всі обставини встановлюються.Рух транспорту на цій ділянці дороги дещо ускладнено.

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