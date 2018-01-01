Шуби, шини та картини: на Волині засудили крадія-рецидивіста

На Волині до 3,6 року ув’язнення засудили крадія, який «орудував» у Нововолинську – чоловік обкрадав квартири, машини, хімчистки та цупив речі навіть на вулиці.Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду від 17 жовтня.Чоловік вже мав судимість за крадіжки. Однак у грудні 2017 року «пішов на діло» знову - вліз до хімчистки у Нововолинську, де «затоварився» речами, які здали на очистку. Чоловік поцупив три жіночі дублянки, три пуховики, натуральну вовчу шубу, дві чоловічі куртки та навіть весільну сукню разом із чохлом. Окрім того, злодій «прихопив» парову праску, педаль швейної машини, прес для кнопок, дирокол та інструменти.У лютому 2018 року чоловік вліз у квартиру, звідки викрав два телевізори, телефон, пилосос, дубовий стіл та стільці, гобелен та три картини.Вже за місяць чоловік проник на приватну територію та обікрав теплицю – звідти виніс 18 вживаних шин. У квітні злодій знову пішов «на справу» - проник в квартиру та викрав там гроші і дві позолочені каблучки.Надалі протягом літа він ще 8 разів вчиняв крадіжки із житла, автівок, заводу «Оснастка», викрадаючи метал, телефони,гроші, інструменти, велосипеди тощо. Умудрився злодій поцупити навіть кілька десятків пачок кави.У суді чоловік свою вину визнав, Зрештою, його визнали винним у крадіжках та присудили 3 з половиною роки позбавлення волі.