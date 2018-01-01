«Це несмішно»: волинський фотограф б'є на сполох через обміління Світязю
Сьогодні, 11:26
У мережі оприлюднили знімки обмілілого Світязю.
Їх зробив і оприлюднив у Facebook волинський фотограф Віктор Чухрай.
"З вражень поїздки на Світязь. На фоні політичної тріскотні і відволікання суспільства від направду важливих проблем людини, проблема зміни клімату і втрати води, у нас на Поліссі, є набагато важливішою, ніж будь-які вибори чи інші споживацькі інстинкти ...Обміління Світязя - це не смішно, все може закінчитись значно швидше, ніж "богаті" набудують довкола купу котеджів, щоб "заробляти", а на екологічну проблему ніхто не звертає увагу... Вчені ж попереджували..." - йдеться у дописі.
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Їх зробив і оприлюднив у Facebook волинський фотограф Віктор Чухрай.
"З вражень поїздки на Світязь. На фоні політичної тріскотні і відволікання суспільства від направду важливих проблем людини, проблема зміни клімату і втрати води, у нас на Поліссі, є набагато важливішою, ніж будь-які вибори чи інші споживацькі інстинкти ...Обміління Світязя - це не смішно, все може закінчитись значно швидше, ніж "богаті" набудують довкола купу котеджів, щоб "заробляти", а на екологічну проблему ніхто не звертає увагу... Вчені ж попереджували..." - йдеться у дописі.
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