«Це несмішно»: волинський фотограф б'є на сполох через обміління Світязю

У мережі оприлюднили знімки обмілілого Світязю.Їх зробив і оприлюднив у Facebook волинський фотограф"З вражень поїздки на Світязь. На фоні політичної тріскотні і відволікання суспільства від направду важливих проблем людини, проблема зміни клімату і втрати води, у нас на Поліссі, є набагато важливішою, ніж будь-які вибори чи інші споживацькі інстинкти ...Обміління Світязя - це не смішно, все може закінчитись значно швидше, ніж "богаті" набудують довкола купу котеджів, щоб "заробляти", а на екологічну проблему ніхто не звертає увагу... Вчені ж попереджували..." - йдеться у дописі.