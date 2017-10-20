У Нововолинську розпочали опалювальний сезон
Сьогодні, 11:30
У Нововолинську почали подачу тепла в оселі мешканців, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади та стаціонарному відділенні терцентру соціального обслуговування населення, що у селищі Благодатному.
Відповідне розпорядження підписав перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський, пише Нововолинськ.com.ua.
Згідно з розпорядженням, з 22 жовтня розпочинають подачу теплової енергії насамперед дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам Нововолинська та Благодатного, а також стаціонарному відділенню терцентру соціального обслуговування населення, що у селищі.
Разом з тим, теплопостачальним підприємствам поставлено завдання застосовувати до кожного боржника передбачені законодавством і договорами заходи, щодо своєчасності та повноти розрахунків за природний газ та теплову енергію.
Нагадаємо, у п’ятницю, 19 жовтня, у зв’язку з низькою температурою у приміщеннях стаціонару, опалювальний сезон стартував у Нововолинській центральній лікарні.
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Відповідне розпорядження підписав перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський, пише Нововолинськ.com.ua.
Згідно з розпорядженням, з 22 жовтня розпочинають подачу теплової енергії насамперед дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам Нововолинська та Благодатного, а також стаціонарному відділенню терцентру соціального обслуговування населення, що у селищі.
Разом з тим, теплопостачальним підприємствам поставлено завдання застосовувати до кожного боржника передбачені законодавством і договорами заходи, щодо своєчасності та повноти розрахунків за природний газ та теплову енергію.
Нагадаємо, у п’ятницю, 19 жовтня, у зв’язку з низькою температурою у приміщеннях стаціонару, опалювальний сезон стартував у Нововолинській центральній лікарні.
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