У Нововолинську розпочали опалювальний сезон





Відповідне розпорядження підписав перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський, пише



Згідно з розпорядженням, з 22 жовтня розпочинають подачу теплової енергії насамперед дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам Нововолинська та Благодатного, а також стаціонарному відділенню терцентру соціального обслуговування населення, що у селищі.



Разом з тим, теплопостачальним підприємствам поставлено завдання застосовувати до кожного боржника передбачені законодавством і договорами заходи, щодо своєчасності та повноти розрахунків за природний газ та теплову енергію.



Нагадаємо, у п’ятницю, 19 жовтня, у зв’язку з низькою температурою у приміщеннях стаціонару, опалювальний сезон стартував у Нововолинській центральній лікарні.

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