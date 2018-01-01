На Волині автівка злетіла у кювет: постраждало троє людей





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



Зазначимо, аварія трапилася 21 жовтня.



За кермом легковика перебував 24-річний житель Володимир-Волинського району. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого автомобіль злетів у кювет.



У результаті ДТП троє пасажирів транспортного засобу, двоє із них жителі Чернігівської області, отримали тілесні ушкодження. Усіх трьох госпіталізували.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському Volkswagen Passat злетів у кювет. Внаслідок ДТП постраждало троє людей.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Зазначимо, аварія трапилася 21 жовтня.За кермом легковика перебував 24-річний житель Володимир-Волинського району. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого автомобіль злетів у кювет.У результаті ДТП троє пасажирів транспортного засобу, двоє із них жителі Чернігівської області, отримали тілесні ушкодження. Усіх трьох госпіталізували.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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