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На Волині автівка злетіла у кювет: постраждало троє людей

На Волині автівка злетіла у кювет: постраждало троє людей
У Володимирі-Волинському Volkswagen Passat злетів у кювет. Внаслідок ДТП постраждало троє людей.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Зазначимо, аварія трапилася 21 жовтня.

За кермом легковика перебував 24-річний житель Володимир-Волинського району. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого автомобіль злетів у кювет.

У результаті ДТП троє пасажирів транспортного засобу, двоє із них жителі Чернігівської області, отримали тілесні ушкодження. Усіх трьох госпіталізували.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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Теги: аварія, ДТП, Волинь
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