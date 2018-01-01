У Нововолинську продають хліб з майбутнього. ФОТО





Про це пише



"21.10 купив хліба, а він виготовлений ЗАВТРА! Тобто 22.10. Оце молодці – не полінувались і зганяли в майбутнє, щоб ми сьогодні могли їсти завтрашній хліб! Респект!" – іронізує нововолинець Іван Кравчук.



Вікторія Жура теж купила такий хліб. І він теж – нововолинського хлібозаводу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську люди купили хліб з датою виготовлення, яка ще не наступила.Про це пише Радар "21.10 купив хліба, а він виготовлений ЗАВТРА! Тобто 22.10. Оце молодці – не полінувались і зганяли в майбутнє, щоб ми сьогодні могли їсти завтрашній хліб! Респект!" – іронізує нововолинецьтеж купила такий хліб. І він теж – нововолинського хлібозаводу.

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