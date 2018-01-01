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У Нововолинську продають хліб з майбутнього. ФОТО

У Нововолинську продають хліб з майбутнього. ФОТО
У Нововолинську люди купили хліб з датою виготовлення, яка ще не наступила.

Про це пише Радар.

"21.10 купив хліба, а він виготовлений ЗАВТРА! Тобто 22.10. Оце молодці – не полінувались і зганяли в майбутнє, щоб ми сьогодні могли їсти завтрашній хліб! Респект!" – іронізує нововолинець Іван Кравчук.

Вікторія Жура теж купила такий хліб. І він теж – нововолинського хлібозаводу.

У Нововолинську продають хліб з майбутнього. ФОТО
У Нововолинську продають хліб з майбутнього. ФОТО

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Теги: їжа, хліб, Нововолинськ
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