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У Луцьку виявили 4-ох хворих на гепатит під час безкоштовного обстеження

У Луцьку виявили 4-ох хворих на гепатит під час безкоштовного обстеження
У центрі Луцька 19 жовтня провели безкоштовну медичну акцію. Тож, 22 жовтня, оприлюднили результати обстеження.

Про це інформує Волинський обласний центр здоров'я у facebook.

Відтак, лікарі пересувного мамографа обстежили 71 жінку, результати обстежень анонімно повідомили кожній оглянутій.

Поряд з пересувним мамографом КЗ "Волинський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІД" спільно із ВОБФ "ШАНС" провели тестування на ВІЛ-інфекцію (101 людина ) та Гепатит С. Загалом обстежили 97 людей, у 4 виявили Гепатит С.

Лікарі та фельдшери також обстежували рівень цукру крові (115 чоловік, підвищений рівень виявлено у 14 людей) та вимірювали артеріальний тиск (145 чоловік , у 12 – вперше виявлено підвищений АТ).

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Теги: обстеження, акція, Луцьк
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