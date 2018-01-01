У Луцьку виявили 4-ох хворих на гепатит під час безкоштовного обстеження
Сьогодні, 12:07
У центрі Луцька 19 жовтня провели безкоштовну медичну акцію. Тож, 22 жовтня, оприлюднили результати обстеження.
Про це інформує Волинський обласний центр здоров'я у facebook.
Відтак, лікарі пересувного мамографа обстежили 71 жінку, результати обстежень анонімно повідомили кожній оглянутій.
Поряд з пересувним мамографом КЗ "Волинський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІД" спільно із ВОБФ "ШАНС" провели тестування на ВІЛ-інфекцію (101 людина ) та Гепатит С. Загалом обстежили 97 людей, у 4 виявили Гепатит С.
Лікарі та фельдшери також обстежували рівень цукру крові (115 чоловік, підвищений рівень виявлено у 14 людей) та вимірювали артеріальний тиск (145 чоловік , у 12 – вперше виявлено підвищений АТ).
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Про це інформує Волинський обласний центр здоров'я у facebook.
Відтак, лікарі пересувного мамографа обстежили 71 жінку, результати обстежень анонімно повідомили кожній оглянутій.
Поряд з пересувним мамографом КЗ "Волинський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІД" спільно із ВОБФ "ШАНС" провели тестування на ВІЛ-інфекцію (101 людина ) та Гепатит С. Загалом обстежили 97 людей, у 4 виявили Гепатит С.
Лікарі та фельдшери також обстежували рівень цукру крові (115 чоловік, підвищений рівень виявлено у 14 людей) та вимірювали артеріальний тиск (145 чоловік , у 12 – вперше виявлено підвищений АТ).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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