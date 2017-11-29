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«Луцькводоканал» відключать від електропостачання

«Луцькводоканал» відключать від електропостачання
У Луцьку від електроенергії відключатимуть місцевий водоканал.

Про це повідомили у прес-службі ПрАТ «Волиньобленерго».

Керуючись вимогами Правил роздрібного ринку електричної енергії, ПрАТ «Волиньобленерго» направило офіційне попередження про припинення електропостачання електричної енергії через наявну заборгованість.

«За цей час у «Волиньобленерго» так і не отримали від КП «Луцькводоканал» конкретних конструктивних пропозицій щодо погашення заборгованості. До того ж поданий судовий позов не прискорив вирішення питання, тож у «Волиньобленерго» не лишається іншого вибору», – йдеться у повідомленні.

Припинення електропостачання заплановано наступним чином:

- 12 листопада о 10:00 – промзона, м. Луцьк, вул. Січова, 16;
- 13 листопада о 10:00 – Омелянівській водозабір;
- 14 листопада о 10:00 – Гнідавський водозабір;
- 15 листопада о 10:00 – Дубнівський водозабір.

Про припинення електропостачання об’єктів водоканалу повідомили також Луцьку міську раду та інспекцію Держенергонагляду у Волинській області.

Одночасно інформують, що обов’язком КП «Луцькводоканал» (згідно із п. 7.8 розділу Правил роздрібного ринку електричної енергії та п. 11.5.9 Кодексу системи розподілу) є реалізація комплексу заходів, спрямованих на запобігання травматизму, пошкодженню обладнання, негативним екологічним та іншим наслідкам.

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Теги: Луцькводоканал, вода, водопостачання, енергія, Волиньобленерго, варте уваги
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