«Луцькводоканал» відключать від електропостачання

У Луцьку від електроенергії відключатимуть місцевий водоканал.Про це повідомили у прес-службі ПрАТ «Волиньобленерго».Керуючись вимогами Правил роздрібного ринку електричної енергії, ПрАТ «Волиньобленерго» направило офіційне попередження про припинення електропостачання електричної енергії через наявну заборгованість.«За цей час у «Волиньобленерго» так і не отримали від КП «Луцькводоканал» конкретних конструктивних пропозицій щодо погашення заборгованості. До того ж поданий судовий позов не прискорив вирішення питання, тож у «Волиньобленерго» не лишається іншого вибору», – йдеться у повідомленні.Припинення електропостачання заплановано наступним чином:- 12 листопада о 10:00 – промзона, м. Луцьк, вул. Січова, 16;- 13 листопада о 10:00 – Омелянівській водозабір;- 14 листопада о 10:00 – Гнідавський водозабір;- 15 листопада о 10:00 – Дубнівський водозабір.Про припинення електропостачання об’єктів водоканалу повідомили також Луцьку міську раду та інспекцію Держенергонагляду у Волинській області.Одночасно інформують, що обов’язком КП «Луцькводоканал» (згідно із п. 7.8 розділу Правил роздрібного ринку електричної енергії та п. 11.5.9 Кодексу системи розподілу) є реалізація комплексу заходів, спрямованих на запобігання травматизму, пошкодженню обладнання, негативним екологічним та іншим наслідкам.