Осінні пейзажі Волинської височини: неймовірні фото





Знімки опублікував у Facebook волинський фотограф Максим Рудік.



"Осінні пейзажі Волинської височини та Хрінницького водосховища 10.21.18", - йдеться у дописі.



Довідково:



Волинська височина лежить у межах Волинської, Рівненської і, частково, північних частин Львівської та Хмельницької областей, а також, частково, Люблінського воєводства (Польща). Простягається від річки Західний Буг до річки Корчик на Хмельниччині (притока річки Случ) майже на 200 км. Ширина Волинської височини — 40—50 км.



На півночі уступом заввишки 30—50 м обривається до Поліської низовини. На півдні Волинська височина відокремлена невеликим уступом від рівнини Малого Полісся.





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