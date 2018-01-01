Осінні пейзажі Волинської височини: неймовірні фото
Сьогодні, 12:15
У мережі з'явилися неймовірні фото Волинської височини та Хрінницького водосховища.
Знімки опублікував у Facebook волинський фотограф Максим Рудік.
"Осінні пейзажі Волинської височини та Хрінницького водосховища 10.21.18", - йдеться у дописі.
Довідково:
Волинська височина лежить у межах Волинської, Рівненської і, частково, північних частин Львівської та Хмельницької областей, а також, частково, Люблінського воєводства (Польща). Простягається від річки Західний Буг до річки Корчик на Хмельниччині (притока річки Случ) майже на 200 км. Ширина Волинської височини — 40—50 км.
На півночі уступом заввишки 30—50 м обривається до Поліської низовини. На півдні Волинська височина відокремлена невеликим уступом від рівнини Малого Полісся.
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Знімки опублікував у Facebook волинський фотограф Максим Рудік.
"Осінні пейзажі Волинської височини та Хрінницького водосховища 10.21.18", - йдеться у дописі.
Довідково:
Волинська височина лежить у межах Волинської, Рівненської і, частково, північних частин Львівської та Хмельницької областей, а також, частково, Люблінського воєводства (Польща). Простягається від річки Західний Буг до річки Корчик на Хмельниччині (притока річки Случ) майже на 200 км. Ширина Волинської височини — 40—50 км.
На півночі уступом заввишки 30—50 м обривається до Поліської низовини. На півдні Волинська височина відокремлена невеликим уступом від рівнини Малого Полісся.
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