Цибуля за 50 тисяч: як волинянку ошукали шахраї





Так, до поліції 21-го жовтня звернулася 31-річна жінка та повідомила, що на сайті ОЛХ хотіла купити цибулю. Вона розповіла, що перераховувала кошти на картку частинами як завдаток, - пише



Отримавши від жінки кілька разів гроші, «продавці» перестали виходити на зв’язок. Загальна сума, яку жінка заплатила за товар склала 50 тисяч гривень.



Мешканка Нововолинська хотіла дешевше купити цибулю, щоб потім її перепродати. Лишилася без майбутнього товару та без грошей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька Нововолинська хотіла купити цибулю на інтернет-сайті та натрапила на шахраїв.Так, до поліції 21-го жовтня звернулася 31-річна жінка та повідомила, що на сайті ОЛХ хотіла купити цибулю. Вона розповіла, що перераховувала кошти на картку частинами як завдаток, - пише БУГ Отримавши від жінки кілька разів гроші, «продавці» перестали виходити на зв’язок. Загальна сума, яку жінка заплатила за товар склала 50 тисяч гривень.Мешканка Нововолинська хотіла дешевше купити цибулю, щоб потім її перепродати. Лишилася без майбутнього товару та без грошей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію