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Цибуля за 50 тисяч: як волинянку ошукали шахраї

Цибуля за 50 тисяч: як волинянку ошукали шахраї
Жителька Нововолинська хотіла купити цибулю на інтернет-сайті та натрапила на шахраїв.

Так, до поліції 21-го жовтня звернулася 31-річна жінка та повідомила, що на сайті ОЛХ хотіла купити цибулю. Вона розповіла, що перераховувала кошти на картку частинами як завдаток, - пише БУГ.

Отримавши від жінки кілька разів гроші, «продавці» перестали виходити на зв’язок. Загальна сума, яку жінка заплатила за товар склала 50 тисяч гривень.

Мешканка Нововолинська хотіла дешевше купити цибулю, щоб потім її перепродати. Лишилася без майбутнього товару та без грошей.

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Теги: цибуля, гроші, шахраї
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