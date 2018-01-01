«Halloween» для наймолодших у «Figli Migli»*

28 жовтня о 16:00 для наймолодших гостей ТРЦ «ПортCity» відбудеться вечірка «Halloween». Діти братимуть участь у страшно веселих конкурсах, поласують тематичними смаколиками та отримають подарунки. Ваш малюк любить цікаві перевтілення? Ви зможете зробити безкоштовний аквагрим! І це ще не все!Наймолодші відвідувачі зможуть досхочу повеселитися на крутій монстрашній дискотеці з лазерними та паперовим шоу + димова пушка!Думаєте, що це все? Ні! Даруємо бонус! Після вечірки кожній дитині 1 година ігрового майданчика безкоштовно!«Halloween» у ДРЦ «Figli Migli», що у ТРЦ «ПортCity» подарує Вашій дитині найяскравіші враження! Обирайте найкраще для свого малюка! Обирайте ТРЦ «ПортCity»!