«Halloween» для наймолодших у «Figli Migli»*
Сьогодні, 15:47
28 жовтня о 16:00 для наймолодших гостей ТРЦ «ПортCity» відбудеться вечірка «Halloween». Діти братимуть участь у страшно веселих конкурсах, поласують тематичними смаколиками та отримають подарунки. Ваш малюк любить цікаві перевтілення? Ви зможете зробити безкоштовний аквагрим! І це ще не все!
Наймолодші відвідувачі зможуть досхочу повеселитися на крутій монстрашній дискотеці з лазерними та паперовим шоу + димова пушка!
Думаєте, що це все? Ні! Даруємо бонус! Після вечірки кожній дитині 1 година ігрового майданчика безкоштовно!
«Halloween» у ДРЦ «Figli Migli», що у ТРЦ «ПортCity» подарує Вашій дитині найяскравіші враження! Обирайте найкраще для свого малюка! Обирайте ТРЦ «ПортCity»!
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Наймолодші відвідувачі зможуть досхочу повеселитися на крутій монстрашній дискотеці з лазерними та паперовим шоу + димова пушка!
Думаєте, що це все? Ні! Даруємо бонус! Після вечірки кожній дитині 1 година ігрового майданчика безкоштовно!
«Halloween» у ДРЦ «Figli Migli», що у ТРЦ «ПортCity» подарує Вашій дитині найяскравіші враження! Обирайте найкраще для свого малюка! Обирайте ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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