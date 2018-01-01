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«Halloween» для наймолодших у «Figli Migli»*

«Halloween» для наймолодших у «Figli Migli»*
28 жовтня о 16:00 для наймолодших гостей ТРЦ «ПортCity» відбудеться вечірка «Halloween». Діти братимуть участь у страшно веселих конкурсах, поласують тематичними смаколиками та отримають подарунки. Ваш малюк любить цікаві перевтілення? Ви зможете зробити безкоштовний аквагрим! І це ще не все!

Наймолодші відвідувачі зможуть досхочу повеселитися на крутій монстрашній дискотеці з лазерними та паперовим шоу + димова пушка!

Думаєте, що це все? Ні! Даруємо бонус! Після вечірки кожній дитині 1 година ігрового майданчика безкоштовно!

«Halloween» у ДРЦ «Figli Migli», що у ТРЦ «ПортCity» подарує Вашій дитині найяскравіші враження! Обирайте найкраще для свого малюка! Обирайте ТРЦ «ПортCity»!
«Halloween» для наймолодших у «Figli Migli»*

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Теги: ПортCity
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