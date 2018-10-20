​У Житомирі прощаються з зіркою «Дизель шоу» Мариною Поплавською

Мариною Поплавською, яка



Церемонія проходить у Житомирському драмтеатрі. Вона розпочалася о 10.30 та має завершитися о 13 годині, - пише



На останню зустріч з зіркою гумористичного шоу йдуть сотні людей. Вони несуть квіти і плачуть. Труна з покійною встановлена на 2-му поверсі драмтеатру, людей пропускають групками, щоб не було тисняви. Посередині – великий портрет усміхненої акторки, екран з роками життя Марини Поплавської (09.03.1970 – 20.10.2018), поряд транслюються гумористичні номери за її участю.



Десятки людей, від малого до старого, чекають на вулиці. Станом на 12 годину кількасотметрова черга сягнула будівлі автодорожнього коледжу на вулиці Великій Бердичівській.



Нагадаємо, 21 жовтня з акторкою попрощалися у Києві.



Як повідомляв Житомир.info, у ніч на 20 жовтня актори "Дизель шоу" поверталися з гастролей у Львові автобусом Neoplan, водій якого на швидкості в'їхав у вантажівку. Марина Поплавська сиділа біля водія і єдина загинула. Інші актори та водій отримали травми різного ступеню тяжкості. 20 жовтня на майдані Корольова, біля знаку «Я люблю Житомир», облаштували куточок пам’яті гумористки. Знайомі та колеги кажуть: вона була чудовим другом, серцем будь-якої команди. За 4 години до загибелі Марина розмістила допис з дванадцятьма дотепними висловлюваннями комічного актора театру і кіно Олександра Ширвіндта.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Житомирі 22 жовтня прощаються з педагогом, акторкою «Дизель Шоу», яка загинула в ДТП дорогою зі Львова Церемонія проходить у Житомирському драмтеатрі. Вона розпочалася о 10.30 та має завершитися о 13 годині, - пише Zhitomir.info На останню зустріч з зіркою гумористичного шоу йдуть сотні людей. Вони несуть квіти і плачуть. Труна з покійною встановлена на 2-му поверсі драмтеатру, людей пропускають групками, щоб не було тисняви. Посередині – великий портрет усміхненої акторки, екран з роками життя Марини Поплавської (09.03.1970 – 20.10.2018), поряд транслюються гумористичні номери за її участю.Десятки людей, від малого до старого, чекають на вулиці. Станом на 12 годину кількасотметрова черга сягнула будівлі автодорожнього коледжу на вулиці Великій Бердичівській.Нагадаємо, 21 жовтня з акторкою попрощалися у Києві.Як повідомляв Житомир.info, у ніч на 20 жовтня актори "Дизель шоу" поверталися з гастролей у Львові автобусом Neoplan, водій якого на швидкості в'їхав у вантажівку. Марина Поплавська сиділа біля водія і єдина загинула. Інші актори та водій отримали травми різного ступеню тяжкості. 20 жовтня на майдані Корольова, біля знаку «Я люблю Житомир», облаштували куточок пам’яті гумористки. Знайомі та колеги кажуть: вона була чудовим другом, серцем будь-якої команди. За 4 години до загибелі Марина розмістила допис з дванадцятьма дотепними висловлюваннями комічного актора театру і кіно Олександра Ширвіндта.

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