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У Луцьку муніципали вилучили майже 70 літрів сурогату. ФОТО

У Луцьку муніципали вилучили майже 70 літрів сурогату. ФОТО
Луцькі муніципали під час чергового рейду містом вилучили майже 70 літрів сурогатного алкоголю.

Рекордний «улов» інспектори виловили в контейнері №42 на території ринку «Лучеськ», – йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.

Алкоголь сумнівної якості був розлитий в пластикові шести літрові пляшки для подальшої реалізації в дрібнішій тарі. На порушницю склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 156 КУпАП.

Зазначюать, що на початку жовтня цю ж жінку суд зобов’язав сплатити 2550 гривень штрафу за торгівлю сурогатним алкоголем, яку вона здійснювала раніше.

Іншу порушницю інспектори виявили поблизу ТЦ «Гостинець». У неї вилучили більше літри сурогату. Жінку покарали адміністративним протоколом за ч. 3 ст. 156 КУпАП.

«Усі матеріали направлять на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання», – переконують у прес-службі.
У Луцьку муніципали вилучили майже 70 літрів сурогату. ФОТО
У Луцьку муніципали вилучили майже 70 літрів сурогату. ФОТО
У Луцьку муніципали вилучили майже 70 літрів сурогату. ФОТО
У Луцьку муніципали вилучили майже 70 літрів сурогату. ФОТО

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Теги: алкоголь, Луцьк, муніципали, благоустрій
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