У Луцьку муніципали вилучили майже 70 літрів сурогату. ФОТО

Луцькі муніципали під час чергового рейду містом вилучили майже 70 літрів сурогатного алкоголю.Рекордний «улов» інспектори виловили в контейнері №42 на території ринку «Лучеськ», – йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.Алкоголь сумнівної якості був розлитий в пластикові шести літрові пляшки для подальшої реалізації в дрібнішій тарі. На порушницю склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 156 КУпАП.Зазначюать, що на початку жовтня цю ж жінку суд зобов’язав сплатити 2550 гривень штрафу за торгівлю сурогатним алкоголем, яку вона здійснювала раніше.Іншу порушницю інспектори виявили поблизу ТЦ «Гостинець». У неї вилучили більше літри сурогату. Жінку покарали адміністративним протоколом за ч. 3 ст. 156 КУпАП.«Усі матеріали направлять на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання», – переконують у прес-службі.