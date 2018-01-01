У Луцьку муніципали вилучили майже 70 літрів сурогату. ФОТО
Сьогодні, 12:28
Луцькі муніципали під час чергового рейду містом вилучили майже 70 літрів сурогатного алкоголю.
Рекордний «улов» інспектори виловили в контейнері №42 на території ринку «Лучеськ», – йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.
Алкоголь сумнівної якості був розлитий в пластикові шести літрові пляшки для подальшої реалізації в дрібнішій тарі. На порушницю склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 156 КУпАП.
Зазначюать, що на початку жовтня цю ж жінку суд зобов’язав сплатити 2550 гривень штрафу за торгівлю сурогатним алкоголем, яку вона здійснювала раніше.
Іншу порушницю інспектори виявили поблизу ТЦ «Гостинець». У неї вилучили більше літри сурогату. Жінку покарали адміністративним протоколом за ч. 3 ст. 156 КУпАП.
«Усі матеріали направлять на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання», – переконують у прес-службі.
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Рекордний «улов» інспектори виловили в контейнері №42 на території ринку «Лучеськ», – йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.
Алкоголь сумнівної якості був розлитий в пластикові шести літрові пляшки для подальшої реалізації в дрібнішій тарі. На порушницю склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 156 КУпАП.
Зазначюать, що на початку жовтня цю ж жінку суд зобов’язав сплатити 2550 гривень штрафу за торгівлю сурогатним алкоголем, яку вона здійснювала раніше.
Іншу порушницю інспектори виявили поблизу ТЦ «Гостинець». У неї вилучили більше літри сурогату. Жінку покарали адміністративним протоколом за ч. 3 ст. 156 КУпАП.
«Усі матеріали направлять на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання», – переконують у прес-службі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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