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На Волині умовно засудили чоловіка, який побив опонента палицею по голові

На Волині умовно засудили чоловіка, який побив опонента палицею по голові
На Волині чоловік, який гамселив іншого кулаком та палицею по голові, уклав угоду із прокуратурою та відбувся умовним покаранням.

Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду від 17 жовтня.

Інцидент трапився 9 липня цьогоріч, в післяобідню пору. На подвір’ї біля житлового будинку двоє чоловіків посварилися, та дуже швидко словесний конфлікт переріс у бійку. Під час розбірок чоловік наніс опоненту удар кулаком в обличчя, а потім підняв з землі дерев’яну палицю та продовжив бити по голові.

У постраждалого виявили гематому на плечі, забійно-рвану рану верхньої губи. Окрім того, у чоловіка була важка черепно-мозкова травма зі зламами трьох кісток черепа, забій головного мозку важкого ступеню, внутрішньо мозковий крововилив, набряк мозку тощо.

Дії нападника кваліфікували як нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на 5-8 років.

Однак обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості із прокуратурою. Суд її затвердив, визнав чоловіка винним та зрештою звільнив його від відбування покарання, призначивши 2 роки іспитового терміну.

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Теги: суд, побиття, вирок
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