Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 жовтня
Сьогодні, 19:00
На Волині 23 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Людмильпіль с. Красностав,
вул. Центральна
2. 09:00-17:00
м. Вол.-Вол.: вул. Опільського, Завокзальна, Кн. Олега № 65-81, 56-66
3.10:00-13:00
ФОП Іщук стоматкабінет; міська бібліотека; ТзОВ „Вол.-Вол. хлібзавод” кіоск № 11,16; автостоянка; ПТМ „Вол.-Волинськетеплокомуненерго”; ФОП Кіркова магазин „Техносвіт”; котельня по вул. Луцька, 103; ФОП Борщевська аптека „Покровська” м. Вол.-Вол.: вул. Л. Українки, С.Ковалевської, Грисюка, Вуглерозвідників 14,16, Кармелюка 4-16,7, Луцька 103, 101/1, 101/2, 105/1, Карбишева 6
4.14:00-17:00 ФОП Іщук стоматкабінет; ПТМ „Вол.-Волинськетеплокомуненерго”; котельня по вул. Луцька, 103; ФОП Кіркова магазин „Техносвіт”; міська бібліотека; ФОП Борщевська аптека „Покровська” м. Вол.-Вол.: вул. Карбишева 6, Луцька 105/1, 103, 101/1, 101/2.
Іваничівський район
1.10:00-17:00
с.Радовичі, Клопочин
2. 9:30-16:00
с.Кропивщина, Гряди, Низкиничі, Хренів, Тишковичі пров.6
Камінь-Каширський район
1. КТП-9 10:00 – 17:00 К-Каширське МСТ (будівельний майданчик»), ПП Дмитрук Л.М., ПП Обушко Ю.С., м.К-Каширський, вул. Воля, вул. Ватутіна, вул. Грушевського, вул. Гайова, вул. В.Стуса
2. ЩТП-324 Л-1, Л-2 10:00 – 17:00 с.Піщане, вул. Л.Українки, вул. Центральна.
3. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).
с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,
с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,
с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,
с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.
с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А. с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4 кВ ТП-524 9:00-17:00 Побут
РЖКП№1
РЖКП№2
ФОП Смірнов В.М. м. Ковель, вул. Жукова, вул. Гончара, вул. Чигиринська, вул. Стуса,
вул. Миколайчука.
2. ПЛ – 0,4 кВ КТП-579 9:00-17:00 с. Партизанське.
3. ПЛ – 0,4 кВ ЗТП-659 9:00-17:00 Ковельське РЖКП № 2,
ФОП Літвінчук А. Т.,
Вол. обл. відд. фонду соц. страх.,
ФОП Іващик Р. І.,
ФОП Нагорник С. Р.,
МПП "Люкс",
ОГО "Федерація дзюдо Волині",
ФОП Скоклюк Л. М.,
ТзОВ "Меркурій - Вест",
ФОП Вижовець І. В.,
ПТМ "Ковельтепло" Бойлерна.,
ФОП Скоклюк Л. М.,
ТзОВ "Меркурій - Вест",
ФОП Вижовець І. В.,
ФОП Літвінчук А. Т.,
ПрАТ "ДАТАГРУП",
ФОП Дерев'янчук В. І.,
Ковельське УВКГ,
Вол. обл. Центр реабіліт дітей. м. Ковель, вул. Заводська.
Локачинський район
1. КТП-232 Л-2 9:00-17:00 школа, ДНЗ, населення с.Заячиці вул.Молодіжна
місто Луцьк
1. ТП-412 I СШ-0,4кВ
Кап ремонт 09:00-13:00 Стоматологічний кабінет
офіс Вул. Кравчука, 16-24
Луцький район
1. ЗТП-428 08:00 – 20:00 ФОП Сусоловський І.В.
ФОП Байбула З.В.
ФОП Устяк В.В.
ФОП Клейменов Т.А.
ФОП Ткачик С.М.
ФОП Гасюк В.Г.
ФОП Бартощук О.І.
2. КТП-297 10:00 – 16:00 ФОП Панасюк К.О.
Церква, будинок культури с. Веселе с.Веселе вул. Городинська, Жовтнева,
3. КТП-417 09:00 – 17:00 ФОП Матвійчук І.М.
Церква с.Озеряни с.Озеряни вул. Шевченка, Незалежності
4. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-184 10:00 – 17:00 СТзОВ «Романів» (гараж), ФОП Грицовник В, ФОП Корнійчук В.П, Фоп Бляшук О, ПАТ «Укртелеком», Теремнівське СТ Луцької РСС (маг с. Романів), с. Романів: буд. культури, школа-1 С. Романів вул. Першотравнева
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4 Л-2 КТП-447 9:00 – 18:00 Продмаг с.Пульмо с.Пульмо вул.Калініна
2. ПЛ-0.4 Л-1,2 КТП-270 9:00 – 18:00 ФОП Мелюх Геннадій Миколайович
с.Пульмо вул.Калініна
3. ПЛ-10 Л52-01 від ЛР-226 9:00 – 17:00 с.Заозерне.Власюки
4. ПЛ-0.4 КТП-311 9:00 - 17:00 м.Любомль вул.Вербицького, Д.Шумука, Лісна, Перемоги,
Пушкіна, Поштова
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-94-01 10:00-17:00 КТП-34,с. Ст. Чорторійськ - ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок).
КТП-164, с. Комарово - ФОП Кубай А.Т. (пилорама).
КТП-165, с. Новосілки - Релігійна громада (церква, капличка).
КТП-166, с. Ст. Чорторійськ.
КТП-167 - СВК "Чарторийський" (пилорама, млин).
КТП-168 - Селянське фермерське господарство "Обрій" (кормоцех), СВК "Чарторийський".
КТП-244 - СВК "Чарторийський" (ферма, гараж, свинарник), Товариство з обмеженою відповідальністю "ШУЛИПА" (виробнича база), СВК "Чарторийський".
КТП-338 - ФОП Засядько Степан Радіонович (ларьок), Комарівська сільська рада (клуб), с. Новіосілки, ФОП Заболоцький М.А. (ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Колківське споживче товариство (магазин).
ЩТП-502.
ЩТП-509.
2. ПЛ-10 кВ, Л-86-03 від ЛР-36 для ремонту КТП-41 і ПР-10 № 411 10:00-18:00 КТП-54, с. Майдан.
КТП-55, с. Черськ - Районний відділ освіти (школа, їдальня), ФОП Туревич Дмитро Іванович (магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Свято-Ільїнська церква, ФОП Турик Ольга Якимівна (магазин), ФОП Михайлевський Андрій Йосипович (цех), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Троянівська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин).
КТП-373, с. Черськ.
КТП-375.
КТП-411, с. Майдан.
КТП-423 - Районний відділ освіти (школа), ФОП Мазурик Сергій Володимирович (деревообробний цех), Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ТОВ "АСТЕЛІТ"
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
ПП Дахбуд, МП Гарант, УДКР, Ветфарм, підприємці: Рябко, Мисливець, Кужель, Свистун, Тимейчук м.Нововолинськ
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-22 09:00-17:00 Церква ХВЕ м.Нововолинськ
вул.Репіна
вул.Яворницького
вул.Галицька
вул.1-е грудня
вул.Луцька
вл.Липинського, 1-5а, 2-12
вул.Нахімова, 1
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-37 09:00-17:00 Магазин «Гранат» м.Нововолинськ
вул.Чайковського, 18, 19
вул.К.Ольги, 2-18
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище ГРП, торговий кіоск
смт.Дубище магазини, КНС, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС
с.Топільне водозабір м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережна
смт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж церква с.Вітоніж вул. Першотравнева, Садова, Миру
3. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю).
4. Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю).
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю)..
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-233 9:00-17:00 м.Рожище вул. Сухарєва, Набережна
6. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Підгірне корівник, зерносклад
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-185 Л-3 11:00-14:30 с.Купичів
2. ПЛ-0,4 кВ
ЩТП-249 09:00-16:40 Селецька с/р – дит.садок, столова, школа, клуб, ФОП Стичук , Дяк – магазин, ФГ «Перлина Турії» - адмінприміщення с.Селець
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Людмильпіль с. Красностав,
вул. Центральна
2. 09:00-17:00
м. Вол.-Вол.: вул. Опільського, Завокзальна, Кн. Олега № 65-81, 56-66
3.10:00-13:00
ФОП Іщук стоматкабінет; міська бібліотека; ТзОВ „Вол.-Вол. хлібзавод” кіоск № 11,16; автостоянка; ПТМ „Вол.-Волинськетеплокомуненерго”; ФОП Кіркова магазин „Техносвіт”; котельня по вул. Луцька, 103; ФОП Борщевська аптека „Покровська” м. Вол.-Вол.: вул. Л. Українки, С.Ковалевської, Грисюка, Вуглерозвідників 14,16, Кармелюка 4-16,7, Луцька 103, 101/1, 101/2, 105/1, Карбишева 6
4.14:00-17:00 ФОП Іщук стоматкабінет; ПТМ „Вол.-Волинськетеплокомуненерго”; котельня по вул. Луцька, 103; ФОП Кіркова магазин „Техносвіт”; міська бібліотека; ФОП Борщевська аптека „Покровська” м. Вол.-Вол.: вул. Карбишева 6, Луцька 105/1, 103, 101/1, 101/2.
Іваничівський район
1.10:00-17:00
с.Радовичі, Клопочин
2. 9:30-16:00
с.Кропивщина, Гряди, Низкиничі, Хренів, Тишковичі пров.6
Камінь-Каширський район
1. КТП-9 10:00 – 17:00 К-Каширське МСТ (будівельний майданчик»), ПП Дмитрук Л.М., ПП Обушко Ю.С., м.К-Каширський, вул. Воля, вул. Ватутіна, вул. Грушевського, вул. Гайова, вул. В.Стуса
2. ЩТП-324 Л-1, Л-2 10:00 – 17:00 с.Піщане, вул. Л.Українки, вул. Центральна.
3. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).
с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,
с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,
с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,
с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.
с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А. с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4 кВ ТП-524 9:00-17:00 Побут
РЖКП№1
РЖКП№2
ФОП Смірнов В.М. м. Ковель, вул. Жукова, вул. Гончара, вул. Чигиринська, вул. Стуса,
вул. Миколайчука.
2. ПЛ – 0,4 кВ КТП-579 9:00-17:00 с. Партизанське.
3. ПЛ – 0,4 кВ ЗТП-659 9:00-17:00 Ковельське РЖКП № 2,
ФОП Літвінчук А. Т.,
Вол. обл. відд. фонду соц. страх.,
ФОП Іващик Р. І.,
ФОП Нагорник С. Р.,
МПП "Люкс",
ОГО "Федерація дзюдо Волині",
ФОП Скоклюк Л. М.,
ТзОВ "Меркурій - Вест",
ФОП Вижовець І. В.,
ПТМ "Ковельтепло" Бойлерна.,
ФОП Скоклюк Л. М.,
ТзОВ "Меркурій - Вест",
ФОП Вижовець І. В.,
ФОП Літвінчук А. Т.,
ПрАТ "ДАТАГРУП",
ФОП Дерев'янчук В. І.,
Ковельське УВКГ,
Вол. обл. Центр реабіліт дітей. м. Ковель, вул. Заводська.
Локачинський район
1. КТП-232 Л-2 9:00-17:00 школа, ДНЗ, населення с.Заячиці вул.Молодіжна
місто Луцьк
1. ТП-412 I СШ-0,4кВ
Кап ремонт 09:00-13:00 Стоматологічний кабінет
офіс Вул. Кравчука, 16-24
Луцький район
1. ЗТП-428 08:00 – 20:00 ФОП Сусоловський І.В.
ФОП Байбула З.В.
ФОП Устяк В.В.
ФОП Клейменов Т.А.
ФОП Ткачик С.М.
ФОП Гасюк В.Г.
ФОП Бартощук О.І.
2. КТП-297 10:00 – 16:00 ФОП Панасюк К.О.
Церква, будинок культури с. Веселе с.Веселе вул. Городинська, Жовтнева,
3. КТП-417 09:00 – 17:00 ФОП Матвійчук І.М.
Церква с.Озеряни с.Озеряни вул. Шевченка, Незалежності
4. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-184 10:00 – 17:00 СТзОВ «Романів» (гараж), ФОП Грицовник В, ФОП Корнійчук В.П, Фоп Бляшук О, ПАТ «Укртелеком», Теремнівське СТ Луцької РСС (маг с. Романів), с. Романів: буд. культури, школа-1 С. Романів вул. Першотравнева
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4 Л-2 КТП-447 9:00 – 18:00 Продмаг с.Пульмо с.Пульмо вул.Калініна
2. ПЛ-0.4 Л-1,2 КТП-270 9:00 – 18:00 ФОП Мелюх Геннадій Миколайович
с.Пульмо вул.Калініна
3. ПЛ-10 Л52-01 від ЛР-226 9:00 – 17:00 с.Заозерне.Власюки
4. ПЛ-0.4 КТП-311 9:00 - 17:00 м.Любомль вул.Вербицького, Д.Шумука, Лісна, Перемоги,
Пушкіна, Поштова
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-94-01 10:00-17:00 КТП-34,с. Ст. Чорторійськ - ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок).
КТП-164, с. Комарово - ФОП Кубай А.Т. (пилорама).
КТП-165, с. Новосілки - Релігійна громада (церква, капличка).
КТП-166, с. Ст. Чорторійськ.
КТП-167 - СВК "Чарторийський" (пилорама, млин).
КТП-168 - Селянське фермерське господарство "Обрій" (кормоцех), СВК "Чарторийський".
КТП-244 - СВК "Чарторийський" (ферма, гараж, свинарник), Товариство з обмеженою відповідальністю "ШУЛИПА" (виробнича база), СВК "Чарторийський".
КТП-338 - ФОП Засядько Степан Радіонович (ларьок), Комарівська сільська рада (клуб), с. Новіосілки, ФОП Заболоцький М.А. (ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Колківське споживче товариство (магазин).
ЩТП-502.
ЩТП-509.
2. ПЛ-10 кВ, Л-86-03 від ЛР-36 для ремонту КТП-41 і ПР-10 № 411 10:00-18:00 КТП-54, с. Майдан.
КТП-55, с. Черськ - Районний відділ освіти (школа, їдальня), ФОП Туревич Дмитро Іванович (магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Свято-Ільїнська церква, ФОП Турик Ольга Якимівна (магазин), ФОП Михайлевський Андрій Йосипович (цех), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Троянівська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин).
КТП-373, с. Черськ.
КТП-375.
КТП-411, с. Майдан.
КТП-423 - Районний відділ освіти (школа), ФОП Мазурик Сергій Володимирович (деревообробний цех), Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ТОВ "АСТЕЛІТ"
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
ПП Дахбуд, МП Гарант, УДКР, Ветфарм, підприємці: Рябко, Мисливець, Кужель, Свистун, Тимейчук м.Нововолинськ
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-22 09:00-17:00 Церква ХВЕ м.Нововолинськ
вул.Репіна
вул.Яворницького
вул.Галицька
вул.1-е грудня
вул.Луцька
вл.Липинського, 1-5а, 2-12
вул.Нахімова, 1
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-37 09:00-17:00 Магазин «Гранат» м.Нововолинськ
вул.Чайковського, 18, 19
вул.К.Ольги, 2-18
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище ГРП, торговий кіоск
смт.Дубище магазини, КНС, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС
с.Топільне водозабір м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережна
смт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж церква с.Вітоніж вул. Першотравнева, Садова, Миру
3. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю).
4. Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю).
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю)..
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-233 9:00-17:00 м.Рожище вул. Сухарєва, Набережна
6. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Підгірне корівник, зерносклад
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-185 Л-3 11:00-14:30 с.Купичів
2. ПЛ-0,4 кВ
ЩТП-249 09:00-16:40 Селецька с/р – дит.садок, столова, школа, клуб, ФОП Стичук , Дяк – магазин, ФГ «Перлина Турії» - адмінприміщення с.Селець
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