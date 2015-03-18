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П'яні справляють нужду в темному закутку поблизу луцької мерії

П'яні справляють нужду в темному закутку поблизу луцької мерії
У Луцьку скаржаться на те, що ділянка з вулиці П'ятницька гірка до міської ради не освітлюється.

Про це у спільноті "Відкрите місто" написала користувачка під ніком Юлія Луцька.

"На повороті з вул. Пятницька Гірка до міської ради не світить ліхтар (давно не світить), а там провулок темний, і нетверезе населення ходить "нужду справляти", користуючись відсутністю освітлення тої ділянки", - йдеться у повідомленні

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Теги: освітлення, п'яні, благоустрій
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