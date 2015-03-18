П'яні справляють нужду в темному закутку поблизу луцької мерії





Про це у спільноті "Відкрите місто" написала користувачка під ніком Юлія Луцька.



"На повороті з вул. Пятницька Гірка до міської ради не світить ліхтар (давно не світить), а там провулок темний, і нетверезе населення ходить "нужду справляти", користуючись відсутністю освітлення тої ділянки", - йдеться у повідомленні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку скаржаться на те, що ділянка з вулиці П'ятницька гірка до міської ради не освітлюється.Про це у спільноті "Відкрите місто" написала користувачка під ніком"На повороті з вул. Пятницька Гірка до міської ради не світить ліхтар (давно не світить), а там провулок темний, і нетверезе населення ходить "нужду справляти", користуючись відсутністю освітлення тої ділянки", - йдеться у повідомленні

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