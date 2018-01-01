Екс-депутат Луцькради виграв «бронзу» на Чемпіонаті світу із самбо

Олег Чернецький завоював бронзову медаль на Чемпіонаті світу із самбо.



Про це Чернецький написав на своїй сторінці у facebook, - пише



За його словами, чемпіонат проводиди у Марокко.



«Вдалося поповнити скарбничку української делегації бронзовою медаллю. Дякую всім, хто підтримує мене в моїй любові до спорту. Окремо хочу відзначити Юрія Клімантова, який чудово організував поїздку збірної України на цей турнір. Колись мені довелося на певний час припинити заняття спортом і довелося докласти значних щоб повернутися до однієї з головних пристрастей свого життя. Це безумовно варте докладених зусиль. Ніколи не здавайтесь», – написав він.



Довідково: Олег Чернецький у жовтні 2010 року обраний депутатом Луцької міської ради за списком ВО «Свобода». У 2014 -му пройшов на виборах до Київської міської ради, тому він відкликав свій мандат з депутатського корпусу Луцької міської ради.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній депутат Луцької міської ради і відомий бізнесмензавоював бронзову медаль на Чемпіонаті світу із самбо.Про це Чернецький написав на своїй сторінці у facebook, - пише Перший За його словами, чемпіонат проводиди у Марокко.«Вдалося поповнити скарбничку української делегації бронзовою медаллю. Дякую всім, хто підтримує мене в моїй любові до спорту. Окремо хочу відзначити Юрія Клімантова, який чудово організував поїздку збірної України на цей турнір. Колись мені довелося на певний час припинити заняття спортом і довелося докласти значних щоб повернутися до однієї з головних пристрастей свого життя. Це безумовно варте докладених зусиль. Ніколи не здавайтесь», – написав він.Олег Чернецький у жовтні 2010 року обраний депутатом Луцької міської ради за списком ВО «Свобода». У 2014 -му пройшов на виборах до Київської міської ради, тому він відкликав свій мандат з депутатського корпусу Луцької міської ради.

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