Екс-депутат Луцькради виграв «бронзу» на Чемпіонаті світу із самбо
Сьогодні, 13:09
Колишній депутат Луцької міської ради і відомий бізнесмен Олег Чернецький завоював бронзову медаль на Чемпіонаті світу із самбо.
Про це Чернецький написав на своїй сторінці у facebook, - пише Перший.
За його словами, чемпіонат проводиди у Марокко.
«Вдалося поповнити скарбничку української делегації бронзовою медаллю. Дякую всім, хто підтримує мене в моїй любові до спорту. Окремо хочу відзначити Юрія Клімантова, який чудово організував поїздку збірної України на цей турнір. Колись мені довелося на певний час припинити заняття спортом і довелося докласти значних щоб повернутися до однієї з головних пристрастей свого життя. Це безумовно варте докладених зусиль. Ніколи не здавайтесь», – написав він.
Довідково: Олег Чернецький у жовтні 2010 року обраний депутатом Луцької міської ради за списком ВО «Свобода». У 2014 -му пройшов на виборах до Київської міської ради, тому він відкликав свій мандат з депутатського корпусу Луцької міської ради.
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Про це Чернецький написав на своїй сторінці у facebook, - пише Перший.
За його словами, чемпіонат проводиди у Марокко.
«Вдалося поповнити скарбничку української делегації бронзовою медаллю. Дякую всім, хто підтримує мене в моїй любові до спорту. Окремо хочу відзначити Юрія Клімантова, який чудово організував поїздку збірної України на цей турнір. Колись мені довелося на певний час припинити заняття спортом і довелося докласти значних щоб повернутися до однієї з головних пристрастей свого життя. Це безумовно варте докладених зусиль. Ніколи не здавайтесь», – написав він.
Довідково: Олег Чернецький у жовтні 2010 року обраний депутатом Луцької міської ради за списком ВО «Свобода». У 2014 -му пройшов на виборах до Київської міської ради, тому він відкликав свій мандат з депутатського корпусу Луцької міської ради.
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