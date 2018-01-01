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Екс-депутат Луцькради виграв «бронзу» на Чемпіонаті світу із самбо

Екс-депутат Луцькради виграв «бронзу» на Чемпіонаті світу із самбо
Колишній депутат Луцької міської ради і відомий бізнесмен Олег Чернецький завоював бронзову медаль на Чемпіонаті світу із самбо.

Про це Чернецький написав на своїй сторінці у facebook, - пише Перший.

За його словами, чемпіонат проводиди у Марокко.

«Вдалося поповнити скарбничку української делегації бронзовою медаллю. Дякую всім, хто підтримує мене в моїй любові до спорту. Окремо хочу відзначити Юрія Клімантова, який чудово організував поїздку збірної України на цей турнір. Колись мені довелося на певний час припинити заняття спортом і довелося докласти значних щоб повернутися до однієї з головних пристрастей свого життя. Це безумовно варте докладених зусиль. Ніколи не здавайтесь», – написав він.

Довідково: Олег Чернецький у жовтні 2010 року обраний депутатом Луцької міської ради за списком ВО «Свобода». У 2014 -му пройшов на виборах до Київської міської ради, тому він відкликав свій мандат з депутатського корпусу Луцької міської ради.
Екс-депутат Луцькради виграв «бронзу» на Чемпіонаті світу із самбо
Екс-депутат Луцькради виграв «бронзу» на Чемпіонаті світу із самбо
Екс-депутат Луцькради виграв «бронзу» на Чемпіонаті світу із самбо

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Теги: бронза, Олег Чернецький, депутат
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