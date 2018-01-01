Хресний хід УПЦ МП у Луцьку показали з висоти. ВІДЕО
Сьогодні, 13:31
У Луцьку відбулася хресна хода під егідою Волинської Єпархії УПЦ.
Про це повідомили на сайті єпархії.
21 жовтня, з нагоди наступаючого свята всіх святих землі Волинської, вулицями Луцька відбулась традиційна Хресна хода.
Захід очолив єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.
Духовенство та лучани пройшли містом 9 кілометрів – від Свято-Покровського храму до кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської.
Віряни молилися, просячи про збереження єдності Христової Церкви та за мир в Україні.
Також на сайті єпархії опублікували відео хресного ходу з висоти.
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Про це повідомили на сайті єпархії.
21 жовтня, з нагоди наступаючого свята всіх святих землі Волинської, вулицями Луцька відбулась традиційна Хресна хода.
Захід очолив єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.
Духовенство та лучани пройшли містом 9 кілометрів – від Свято-Покровського храму до кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської.
Віряни молилися, просячи про збереження єдності Христової Церкви та за мир в Україні.
Також на сайті єпархії опублікували відео хресного ходу з висоти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Як отой обряд називається де люди навколішки стають? Не "Скрєпостановлєніє" часом?
Я сказав один хлопець - московські воші.
Кацапська секта ,фанатики на колінах повзають ,думають ,що від цього всі гріхи спишуться і в рай попадуть .
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