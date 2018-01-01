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Хресний хід УПЦ МП у Луцьку показали з висоти. ВІДЕО

Хресний хід УПЦ МП у Луцьку показали з висоти. ВІДЕО
У Луцьку відбулася хресна хода під егідою Волинської Єпархії УПЦ.

Про це повідомили на сайті єпархії.

21 жовтня, з нагоди наступаючого свята всіх святих землі Волинської, вулицями Луцька відбулась традиційна Хресна хода.

Захід очолив єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.

Духовенство та лучани пройшли містом 9 кілометрів – від Свято-Покровського храму до кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської.

Віряни молилися, просячи про збереження єдності Христової Церкви та за мир в Україні.

Також на сайті єпархії опублікували відео хресного ходу з висоти.

Хресний хід УПЦ МП у Луцьку показали з висоти. ВІДЕО
Хресний хід УПЦ МП у Луцьку показали з висоти. ВІДЕО
Хресний хід УПЦ МП у Луцьку показали з висоти. ВІДЕО
Хресний хід УПЦ МП у Луцьку показали з висоти. ВІДЕО
Хресний хід УПЦ МП у Луцьку показали з висоти. ВІДЕО
Хресний хід УПЦ МП у Луцьку показали з висоти. ВІДЕО
Хресний хід УПЦ МП у Луцьку показали з висоти. ВІДЕО
Хресний хід УПЦ МП у Луцьку показали з висоти. ВІДЕО
Хресний хід УПЦ МП у Луцьку показали з висоти. ВІДЕО
Хресний хід УПЦ МП у Луцьку показали з висоти. ВІДЕО
Хресний хід УПЦ МП у Луцьку показали з висоти. ВІДЕО



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Теги: хресний хід, Луцьк
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Коментарі 3
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Як отой обряд називається де люди навколішки стають? Не "Скрєпостановлєніє" часом?
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Я сказав один хлопець - московські воші.
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Кацапська секта ,фанатики на колінах повзають ,думають ,що від цього всі гріхи спишуться і в рай попадуть .
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