Хресний хід УПЦ МП у Луцьку показали з висоти. ВІДЕО





Про це повідомили на сайті єпархії.



21 жовтня, з нагоди наступаючого свята всіх святих землі Волинської, вулицями Луцька відбулась традиційна Хресна хода.



Захід очолив єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.



Духовенство та лучани пройшли містом 9 кілометрів – від Свято-Покровського храму до кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської.



Віряни молилися, просячи про збереження єдності Христової Церкви та за мир в Україні.



Також на сайті єпархії опублікували відео хресного ходу з висоти.









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