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У Луцьку комунальники 5 днів не забирають з вулиці мертвого пса

У Луцьку комунальники 5 днів не забирають з вулиці мертвого пса
Лучанка скаржиться на комунальників, які не забирають мертвого пса з дороги.

Про це у групі "Загублені та Знайдені Тварини. Луцьк та Волинська обл."написала Мирослава Холонюк.

"...Минулого четверга, йдучи на роботу по вулиці Клима-Савури, що перед перехрястям на вулицю Уласа Самчука,спостерігаю жахливу картину!Обабіч дороги лежить збитий песик,видно що він мав власника,оскільки в нашийничку. Цікаво що це було у четвер,а сьогодні вже понеділок,тобто це вже 5 ий день бідне просто лежить у листі і нікому не треба...Невже у нас не працюють комунальні служби по прибиранні листя???На скільки я знаю,бо бачила неоднократно, що там їздять комунальники,але ж...невже нікому не треба? - йдеться у дописі.

УВАГА! ФОТО 18+
У Луцьку комунальники 5 днів не забирають з вулиці мертвого пса
У Луцьку комунальники 5 днів не забирають з вулиці мертвого пса

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Теги: собака, труп, комунальники
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