У Луцьку комунальники 5 днів не забирають з вулиці мертвого пса
Сьогодні, 13:29
Лучанка скаржиться на комунальників, які не забирають мертвого пса з дороги.
Про це у групі "Загублені та Знайдені Тварини. Луцьк та Волинська обл."написала Мирослава Холонюк.
"...Минулого четверга, йдучи на роботу по вулиці Клима-Савури, що перед перехрястям на вулицю Уласа Самчука,спостерігаю жахливу картину!Обабіч дороги лежить збитий песик,видно що він мав власника,оскільки в нашийничку. Цікаво що це було у четвер,а сьогодні вже понеділок,тобто це вже 5 ий день бідне просто лежить у листі і нікому не треба...Невже у нас не працюють комунальні служби по прибиранні листя???На скільки я знаю,бо бачила неоднократно, що там їздять комунальники,але ж...невже нікому не треба? - йдеться у дописі.
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Про це у групі "Загублені та Знайдені Тварини. Луцьк та Волинська обл."написала Мирослава Холонюк.
"...Минулого четверга, йдучи на роботу по вулиці Клима-Савури, що перед перехрястям на вулицю Уласа Самчука,спостерігаю жахливу картину!Обабіч дороги лежить збитий песик,видно що він мав власника,оскільки в нашийничку. Цікаво що це було у четвер,а сьогодні вже понеділок,тобто це вже 5 ий день бідне просто лежить у листі і нікому не треба...Невже у нас не працюють комунальні служби по прибиранні листя???На скільки я знаю,бо бачила неоднократно, що там їздять комунальники,але ж...невже нікому не треба? - йдеться у дописі.
УВАГА! ФОТО 18+
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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