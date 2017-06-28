Смердючий вікенд: у Луцьку посеред ночі чоловік зливав нечистоти. ФОТО

У Луцьку за злив нечистот чоловіка покарали адміністративним протоколом.Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.На земельній ділянці між будинками 152 та 154 на вулиці Львівській інспектори департаменту муніципальної варти Луцька виявили виведений з воріт на території промзони водопровідний шланг, з якого на узбіччя дороги текла невідома рідина з різким неприємним запахом.Це сталося у ніч з 20 на 21 жовтня.Хлопці в одностроях знайшли порушника та склали на нього адмінпротокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.