На Волині через піч горів будинок
Сьогодні, 14:07
У селі Хобултова Володимир-Волинського району горів житловий будинок.
Повідомлення про пожежу надійшло 21 жовтня о 17:32, - пише Район. Володимир-Волинський.
Попередньо було встановлено, що власниця будинку запалила піч та вийшла з будівлі у справах.
Рятувальники ліквідували пожежу, внаслідок загорання ніхто не постраждав.
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Повідомлення про пожежу надійшло 21 жовтня о 17:32, - пише Район. Володимир-Волинський.
Попередньо було встановлено, що власниця будинку запалила піч та вийшла з будівлі у справах.
Рятувальники ліквідували пожежу, внаслідок загорання ніхто не постраждав.
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