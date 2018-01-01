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На Волині через піч горів будинок

На Волині через піч горів будинок
У селі Хобултова Володимир-Волинського району горів житловий будинок.

Повідомлення про пожежу надійшло 21 жовтня о 17:32, - пише Район. Володимир-Волинський.

Попередньо було встановлено, що власниця будинку запалила піч та вийшла з будівлі у справах.

Рятувальники ліквідували пожежу, внаслідок загорання ніхто не постраждав.

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Теги: пожежа, будинок
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