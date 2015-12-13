Волинян попереджають про сніг
Сьогодні, 14:34
В Україні очікують різку зміну погодних умов.
Так, за даними Укргідрометцентру, "24-25 жовтня очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі, у західних, місцями північних, центральних та Харківській областях з мокрим снігом; в Україні посилення вітру до 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.
24 жовтня на заході країни місцями вітер сягне 25-30 м/с; в Карпатах та на Прикарпатті мокрий сніг, хуртовини, можливе утворення снігового покриву (вночі 24 жовтня на високогір'ї сильний сніг).
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Так, за даними Укргідрометцентру, "24-25 жовтня очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі, у західних, місцями північних, центральних та Харківській областях з мокрим снігом; в Україні посилення вітру до 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.
24 жовтня на заході країни місцями вітер сягне 25-30 м/с; в Карпатах та на Прикарпатті мокрий сніг, хуртовини, можливе утворення снігового покриву (вночі 24 жовтня на високогір'ї сильний сніг).
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