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Волинян попереджають про сніг

Волинян попереджають про сніг
В Україні очікують різку зміну погодних умов.

Так, за даними Укргідрометцентру, "24-25 жовтня очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі, у західних, місцями північних, центральних та Харківській областях з мокрим снігом; в Україні посилення вітру до 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.

24 жовтня на заході країни місцями вітер сягне 25-30 м/с; в Карпатах та на Прикарпатті мокрий сніг, хуртовини, можливе утворення снігового покриву (вночі 24 жовтня на високогір'ї сильний сніг).



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Теги: сніг, попередження, волиняни
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Коментарі 1
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Попередьте укропівську луцьку міськраду!!!!!!!!!!!!
У ковелі опалення включили ще три дні тому, а цім - чим нам хуже, тим їм краще. Опозиція при владі...
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