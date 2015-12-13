Волинян попереджають про сніг





Так, за даними



24 жовтня на заході країни місцями вітер сягне 25-30 м/с; в Карпатах та на Прикарпатті мокрий сніг, хуртовини, можливе утворення снігового покриву (вночі 24 жовтня на високогір'ї сильний сніг).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні очікують різку зміну погодних умов.Так, за даними Укргідрометцентру , "24-25 жовтня очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі, у західних, місцями північних, центральних та Харківській областях з мокрим снігом; в Україні посилення вітру до 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.24 жовтня на заході країни місцями вітер сягне 25-30 м/с; в Карпатах та на Прикарпатті мокрий сніг, хуртовини, можливе утворення снігового покриву (вночі 24 жовтня на високогір'ї сильний сніг).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію