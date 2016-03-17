На Волині – новий начальник юстиції. ФОТО

Антон Кустик.



Про це повідомили на Facebook-сторінці Головного територіального управління юстиції у Волинській області.



«Друзі, юстицію Волині від сьогодні очолює новий начальник — Антон Кустик.



Із автобіографічної довідки — Антон Ігорович має дві вищі освіти та понад 12 років загального стажу роботи. 4 липня 2018 року призначений на посаду заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби — начальника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області», – йдеться у повідомленні.



Зазначили, що Антон Кустик очолює Головне територіальне управління юстиції у Волинській області від сьогодні, 22 жовтня.



Нагадаємо, попереднього очільника волинської юстиції Сергія Тимченка обрали 6 серпня.





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