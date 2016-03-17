На Волині – новий начальник юстиції. ФОТО
Сьогодні, 14:50
Волинську юстицію очолив Антон Кустик.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Головного територіального управління юстиції у Волинській області.
«Друзі, юстицію Волині від сьогодні очолює новий начальник — Антон Кустик.
Із автобіографічної довідки — Антон Ігорович має дві вищі освіти та понад 12 років загального стажу роботи. 4 липня 2018 року призначений на посаду заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби — начальника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області», – йдеться у повідомленні.
Зазначили, що Антон Кустик очолює Головне територіальне управління юстиції у Волинській області від сьогодні, 22 жовтня.
Нагадаємо, попереднього очільника волинської юстиції Сергія Тимченка обрали 6 серпня.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці Головного територіального управління юстиції у Волинській області.
«Друзі, юстицію Волині від сьогодні очолює новий начальник — Антон Кустик.
Із автобіографічної довідки — Антон Ігорович має дві вищі освіти та понад 12 років загального стажу роботи. 4 липня 2018 року призначений на посаду заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби — начальника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області», – йдеться у повідомленні.
Зазначили, що Антон Кустик очолює Головне територіальне управління юстиції у Волинській області від сьогодні, 22 жовтня.
Нагадаємо, попереднього очільника волинської юстиції Сергія Тимченка обрали 6 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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