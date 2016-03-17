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На Волині – новий начальник юстиції. ФОТО

На Волині – новий начальник юстиції. ФОТО
Волинську юстицію очолив Антон Кустик.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Головного територіального управління юстиції у Волинській області.

«Друзі, юстицію Волині від сьогодні очолює новий начальник — Антон Кустик.

Із автобіографічної довідки — Антон Ігорович має дві вищі освіти та понад 12 років загального стажу роботи. 4 липня 2018 року призначений на посаду заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби — начальника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області», – йдеться у повідомленні.

Зазначили, що Антон Кустик очолює Головне територіальне управління юстиції у Волинській області від сьогодні, 22 жовтня.

Нагадаємо, попереднього очільника волинської юстиції Сергія Тимченка обрали 6 серпня.

На Волині – новий начальник юстиції. ФОТО

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Теги: юстиція, Волинь, керівник
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