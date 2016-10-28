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Бобри погризли і повалили дерева у луцькому парку. ФОТО

Бобри погризли і повалили дерева у луцькому парку. ФОТО
У центральному парку Луцька бобри звалили дерева.

Про це у Facebook написав луцький телеведучий Дмитро Ураєв.

"Ландшафтним дизайном луцького парку займаються бобри. Тема не нова, у минулі роки повідомлення про життєдіяльність бобрів у передмістях з'являлись у місцевих ЗМІ - і ось знов. Канал. на якому працю прокат човнів припав до смаку і бобрам. Деревця вздовж берега вони кладуть згідно якогось, лише їм, бобрам, відомому проекту", - йдеться у дописі.
Бобри погризли і повалили дерева у луцькому парку. ФОТО
Бобри погризли і повалили дерева у луцькому парку. ФОТО
Бобри погризли і повалили дерева у луцькому парку. ФОТО
Бобри погризли і повалили дерева у луцькому парку. ФОТО
Бобри погризли і повалили дерева у луцькому парку. ФОТО
Бобри погризли і повалили дерева у луцькому парку. ФОТО
Бобри погризли і повалили дерева у луцькому парку. ФОТО

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Теги: бобри, Луцьк
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