Бобри погризли і повалили дерева у луцькому парку. ФОТО





Про це у Facebook написав луцький телеведучий Дмитро Ураєв.



"Ландшафтним дизайном луцького парку займаються бобри. Тема не нова, у минулі роки повідомлення про життєдіяльність бобрів у передмістях з'являлись у місцевих ЗМІ - і ось знов. Канал. на якому працю прокат човнів припав до смаку і бобрам. Деревця вздовж берега вони кладуть згідно якогось, лише їм, бобрам, відомому проекту", - йдеться у дописі.



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