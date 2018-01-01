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У квартирі волинянина знайшли боєприпаси

У квартирі волинянина знайшли боєприпаси
У Ковелі поліцейські вилучили у чоловіка боєприпаси.

У суботу, 19 жовтня, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 46-річного ковельчанина поліцейські виявили та вилучили 42 набої калібру 7,62 мм, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Набої направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Триває слідство.

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Теги: зброя, боєприпаси
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