В Україні ввели нові правила вступу для медиків





У 2019 році абітуєнти складатимуть третій предмет на вибір — фізику або математику, - пише



Вступники складатимуть українську мову, хімію або біологію та — фізику або математику.



Заступник міністра освіти Олександра Лінчевський зазначив, що фізика та математика визначають логічне мислення та вміння аналізувати. Також, на його думку, це наблизить українську медицину до міжнародної практики.



«Сучасна доказова медицина — точна природничо-наукова дисципліна, і лікарю необхідно мати знання з фізики, хімії, біології та математики. Окрім того, фізика та математика визначають логічне мислення та вміння аналізувати. У більшості європейських країн складання іспиту з цих предметів для вступу до медичного університету є поширеною практикою» — говорить заступник міністра Олександр Лінчевський.



Для вступу на спеціальності «Стоматологія», «Медицина» та «Педіатрія», абітурієнти цьогоріч мають набрати 150 балів ЗНО з профільних предметів. Зазначимо, після запровадження 150-бального бар'єру кількість абітурієнтів, які вступили до медичних вищих навчальних закладів у 2018, у середньому зменшилась на 28%.



Також МОЗ зазначає, що для отримання ступеня магістра з фармації у 2019 році необхідно набрати щонайменше 130 балів з профільних предметів.



У МОЗ вважають, що нові умови вступу дозволять відбирати кращих студентів.



«Нові умови дозволять відбирати в університет кращих абітурієнтів не лише на спеціальності «Стоматологія», «Медицина» та «Педіатрія», а й на фармацію. Це важливо, адже рішення фармацевт також безпосередньо впливають на здоров’я пацієнта», — сказав Лінчевський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я затвердило нові умови вступу до медичних закладів.У 2019 році абітуєнти складатимуть третій предмет на вибір — фізику або математику, - пише Громадське Вступники складатимуть українську мову, хімію або біологію та — фізику або математику.Заступник міністра освітизазначив, що фізика та математика визначають логічне мислення та вміння аналізувати. Також, на його думку, це наблизить українську медицину до міжнародної практики.«Сучасна доказова медицина — точна природничо-наукова дисципліна, і лікарю необхідно мати знання з фізики, хімії, біології та математики. Окрім того, фізика та математика визначають логічне мислення та вміння аналізувати. У більшості європейських країн складання іспиту з цих предметів для вступу до медичного університету є поширеною практикою» — говорить заступник міністра Олександр Лінчевський.Для вступу на спеціальності «Стоматологія», «Медицина» та «Педіатрія», абітурієнти цьогоріч мають набрати 150 балів ЗНО з профільних предметів. Зазначимо, після запровадження 150-бального бар'єру кількість абітурієнтів, які вступили до медичних вищих навчальних закладів у 2018, у середньому зменшилась на 28%.Також МОЗ зазначає, що для отримання ступеня магістра з фармації у 2019 році необхідно набрати щонайменше 130 балів з профільних предметів.У МОЗ вважають, що нові умови вступу дозволять відбирати кращих студентів.«Нові умови дозволять відбирати в університет кращих абітурієнтів не лише на спеціальності «Стоматологія», «Медицина» та «Педіатрія», а й на фармацію. Це важливо, адже рішення фармацевт також безпосередньо впливають на здоров’я пацієнта», — сказав Лінчевський.

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