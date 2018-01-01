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У Луцьку люди не можуть потрапити на роботу через відсутність маршрутки

У Луцьку люди не можуть потрапити на роботу через відсутність маршрутки
У Луцьку скаржаться на відміну маршруту №4.

Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Анатолій Кондратюк.

Чолоівк зазначив, що вже приблизно ш6 місяців відсутній маршрут №4, який сполучав наші мікрорайони Вересневе та ЛПЗ.

Тому значна кількість людей не в змозі своєчасно потрапити на роботу з Вересного в район ЛПЗ, а мешканцям ЛПЗ немає змоги потрапити на тренування у ДЮСШ, тощо.

"Для цього потрібно їхати з пересадками, витрачаючи час та додаткові кошти або пішки йти 1-1,5 км на маршрутку № 9а через вул. Ранкову, на якій відсутній тротуар та освітлення, і кожного разу йдучи по проїжджій частині дороги, наражати своє життя та здоров’я на небезпеку. «Світлі» голови з Луцької міськради замість того, щоб спонукати перевізника (Зарецька) до нормальної роботи та недопущення порушень правил перевезення пасажирів, вдалися до кардинального кроку – розірвали з нею договір, хоча за усі попередні роки, жодного разу не притягнули останню до відповідальності за систематичні порушення, а лише виконували усілякі «хотілки» перевізника (двічі змінювали маршрут, піднімали тарифи на перевезення пасажирів)", - йдеться у дописі.

"Здійснивши такий радикальний крок, управління транспорту жодним чином не потурбувалось про людей, які залишились без маршрутки. На письмові та телефонні пропозиції, щодо тимчасового, або постійної зміни руху маршрутки №9а так, щоб вона через рейс їздила через вул. Ранкову та Корольова (як було вже роки два тому), продовження маршруту № 12 чи 28 до мікрорайону Вересневе, тощо, жодним чином не відреагували. Пів року годують обіцянками та пишуть відмовки...
Ось така сумна реальність та "турбота" про містян зі сторони міської ради", - повідомив Анатолій.

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Теги: транспорт, маршрутки, скарги
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