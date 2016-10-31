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Волинь отримала першу партію вакцин від грипу. ВІДЕО

Волинь отримала першу партію вакцин від грипу. ВІДЕО
На Волинь надійшла перша партія вакцин від грипу.

Про це розповів директор державного підприємства “Волиньфармпостач” Михайло Півнюк, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

"Першу частину транша ми придбали в тисячу доз. По області визначено 17 ключових районів, де ця вакцина знаходиться. У Луцьку – 6 об’єктів, де постійно вона є в наявності. Є Ковель, є Володимир-Волинський, є Любомль, Камінь-Каширський», – каже посадовець.

за словами Михайла Півнюка, щеплення від грипу робить не так багато волинян. Якщо використають першу партію, то організують додаткову поставку.

Вартість вакцини становить від 200 до 300 гривень. Вакцину не можна заморожувати, холодний ланцюг має бути дотриманий, продовжує розповідати Михайло Півнюк.

Деталі у відео.


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Теги: вакцина, грип, Волинь
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