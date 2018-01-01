Під Луцьком горів мул на очисних спорудах. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі



Вогнище, на якому спалювали городину, призвело до підземного загоряння мулу на очисних спорудах в Липлянах. У результаті виникло задимлення території, а працівники підприємства, залучивши спецтехніку, кілька годин боролися із наслідками людської недбалості.



Масове спалювання бадилля, залишків городини й опалого листя не тільки створюють пожежну небезпеку, але і забруднюють повітря шкідливими викидами. Нещодавно, через розведення вогнища, на якому спалювали залишки кукурудзи, сталося загорання на мулових картах очисних споруд КП «Луцькводоканал». Оскільки всохлий мул при загоранні тліє, його підпал призвів до сильного задимлення та тління на метровій глибині.



Цього року на очисних вже виникало загоряння через стихійне звалище, яке люди створили фактично на терииторії очисних. Повторне загорання трапилось минулого тижня в районі мулових карт. Через вогнище загорівся мул, охопивши територію близько 20 квадратних метрів.



«Поруч виявили місця спалювання кукурудзиння й інших залишків городини, – розповів головний інженер підприємства «Луцькводоканал» Сергій Строк. – Мулові маси при висиханні стають легкозаймистими, горять за принципом, схожим на горіння торфу, коли вогонь не йде по поверхні, а заходить вглибину під землю. У результаті на мулових картах виникло задимлення.



Працівники підприємства власними силами ліквідовували наслідки пожежі, залучили спецтехніку підприємства. Екскаватором розкопували землю, а каналопромивочний автомобіль використали для гасіння. Гасили пожежу близько трьох годин, адже загорання дістало глибини більше одного метра, територію потрібно було розкопувати і гасити джерело задимлення», – повідомив головний інженер.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Липлянах через спалювання городини загорівся мул на очисних спорудах.Про це повідомили у прес-службі Луцькводоканалу Вогнище, на якому спалювали городину, призвело до підземного загоряння мулу на очисних спорудах в Липлянах. У результаті виникло задимлення території, а працівники підприємства, залучивши спецтехніку, кілька годин боролися із наслідками людської недбалості.Масове спалювання бадилля, залишків городини й опалого листя не тільки створюють пожежну небезпеку, але і забруднюють повітря шкідливими викидами. Нещодавно, через розведення вогнища, на якому спалювали залишки кукурудзи, сталося загорання на мулових картах очисних споруд КП «Луцькводоканал». Оскільки всохлий мул при загоранні тліє, його підпал призвів до сильного задимлення та тління на метровій глибині.Цього року на очисних вже виникало загоряння через стихійне звалище, яке люди створили фактично на терииторії очисних. Повторне загорання трапилось минулого тижня в районі мулових карт. Через вогнище загорівся мул, охопивши територію близько 20 квадратних метрів.«Поруч виявили місця спалювання кукурудзиння й інших залишків городини, – розповів головний інженер підприємства «Луцькводоканал». – Мулові маси при висиханні стають легкозаймистими, горять за принципом, схожим на горіння торфу, коли вогонь не йде по поверхні, а заходить вглибину під землю. У результаті на мулових картах виникло задимлення.Працівники підприємства власними силами ліквідовували наслідки пожежі, залучили спецтехніку підприємства. Екскаватором розкопували землю, а каналопромивочний автомобіль використали для гасіння. Гасили пожежу близько трьох годин, адже загорання дістало глибини більше одного метра, територію потрібно було розкопувати і гасити джерело задимлення», – повідомив головний інженер.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію