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Замість грибів – купи «свіжого» сміття: у селі під Луцьком знайшли стихійне звалище. ФОТО

Замість грибів – купи «свіжого» сміття: у селі під Луцьком знайшли стихійне звалище. ФОТО
У лісі біля села Брище знайшли стихійне сміттєзвалище.

Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила Марія Гловацька.

"Уже було достатньо постів про сміття, про сортування, екологію і т.д. Але деякі люди як викидали сміття у ліс поблизу с. Брище, так і продовжують це робити. Ось на вихідних сходила по гриби. І замість грибів купи нового «свіжого» сміття. Хтось, видно, робив собі ремонт, адже ось на одному фото ціла купа будівельного сміття та іншого лахміття і т.д. Незважаючи на величезні окопи землі, є невеличкий об'їзд, видно що уже протоптаний машинами, заїхав, викинув і поїхав.
Чесно кажучи, обурює таке «свинство», якому немає кінця краю!" - йдеться у дописі.

Замість грибів – купи «свіжого» сміття: у селі під Луцьком знайшли стихійне звалище. ФОТО
Замість грибів – купи «свіжого» сміття: у селі під Луцьком знайшли стихійне звалище. ФОТО
Замість грибів – купи «свіжого» сміття: у селі під Луцьком знайшли стихійне звалище. ФОТО
Замість грибів – купи «свіжого» сміття: у селі під Луцьком знайшли стихійне звалище. ФОТО
Замість грибів – купи «свіжого» сміття: у селі під Луцьком знайшли стихійне звалище. ФОТО

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Теги: сміття, Брище
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