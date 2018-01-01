Замість грибів – купи «свіжого» сміття: у селі під Луцьком знайшли стихійне звалище. ФОТО

У лісі біля села Брище знайшли стихійне сміттєзвалище.Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила"Уже було достатньо постів про сміття, про сортування, екологію і т.д. Але деякі люди як викидали сміття у ліс поблизу с. Брище, так і продовжують це робити. Ось на вихідних сходила по гриби. І замість грибів купи нового «свіжого» сміття. Хтось, видно, робив собі ремонт, адже ось на одному фото ціла купа будівельного сміття та іншого лахміття і т.д. Незважаючи на величезні окопи землі, є невеличкий об'їзд, видно що уже протоптаний машинами, заїхав, викинув і поїхав.Чесно кажучи, обурює таке «свинство», якому немає кінця краю!" - йдеться у дописі.