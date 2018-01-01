Жителі Володимира-Волинського можуть голосувати за проекти Громадського бюджету у терміналах ПриватБанку*

У Володимирі-Волинському триває голосування за проекти Громадського бюджету. Віддати свій голос можна за допомогою технології BankID від ПриватБанку.Громадський бюджет - це один із методів залучення жителів міста до розподілу міської казни. Кожен охочий може подати свій проект, який потруебує бюджетних коштів. Після експертизи відібрані проекти оприлюднюють для голосування. Кожен житель міста може обрати той, який йому до душі, і проголосувати. Проекти, за які віддадуть найбільше голосів, будуть профінансовані.Для того, щоб проголосувати за проекти Громадського бюджету, необхідно авторизуватися за допомогою технології BankID. Усі клієнти ПриватБанку, зареєстровані у Володимирі-Волинському, отримали сповіщення у додатку Приват24 із запрошенням до голосування.Окрім того, фахівці ПриватБанку реалізували можливість голосування у терміналах самообслуговування. Для цього на головному екрані потрібно вибрати кнопку «Голосування за проекти міст», знайти потрібний проект або ж переглянути й ознайомитися з усіма у списку та проголосувати за обраний.Невдовзі таку ж можливість змінити місто на краще матимуть і лучани. В обласному центрі Волині голосування стартує 1 листопада.