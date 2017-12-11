В Україні «зникнуть» шампанське і коньяк





Про це повідомляє корпорація "Укрвинпром", - передає



Гендиректор "Укрвинпрому" Володимир Кучеренко зазначив, що українські винороби готові виконати усі вимоги, які передбачені в рамках Угоди про асоціацію, та перейти на нові найменування для своєї продукції після завершення перехідного періоду.



Так, "шампанське" стане "ігристим вином", а "коньяк" перейменують на "бренді". Це вимога Франції, адже назви цих напоїв походять від французьких географічних назв: провінції Шампань та міста Коньяк.



За словами Кучеренка, попри ймовірне падіння прибутків виноробів під час переходу на нові найменування, вітчизняні виробники готові до цього.



Також гендиректор "Укрвинпрому" додав, що необхідно наблизити питання акцизної політики до європейських стандартів, оскільки в країнах ЄС столове вино - це продукт харчування і акцизний податок на нього дорівнює нулю.



На даний час до складу корпорації "Укрвинпром" входять 7 обласних формувань та 105 окремих виноградно - виноробних підприємств, у тому числі такі як ДК НВАО "Масандра", ЗАТ "Одесавинпром", корпорації , ВАТ АПФ "Таврія", ЗАТ "Одеський коньячний завод", ТОВ ПТК "Шабо", ЗАТ "Артемівський завод шампанських вин "Артемівськ - Вайнері", ЗАТ ЗМВК "Коктебель" та інші.



Раніше повідомлялося, що завдяки вільній торгівлі з ЄС товарообіг України щороку зростає на 30%. Продукцію до ЄС продають майже 13 тис. українських компаній.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рамках угоди про зону вільної торгівлі України з ЄС українські винороби погодилися змінити назву певних продукцій.Про це повідомляє корпорація "Укрвинпром", - передає "Економічна правда" Гендиректор "Укрвинпрому"зазначив, що українські винороби готові виконати усі вимоги, які передбачені в рамках Угоди про асоціацію, та перейти на нові найменування для своєї продукції після завершення перехідного періоду.Так, "шампанське" стане "ігристим вином", а "коньяк" перейменують на "бренді". Це вимога Франції, адже назви цих напоїв походять від французьких географічних назв: провінції Шампань та міста Коньяк.За словами Кучеренка, попри ймовірне падіння прибутків виноробів під час переходу на нові найменування, вітчизняні виробники готові до цього.Також гендиректор "Укрвинпрому" додав, що необхідно наблизити питання акцизної політики до європейських стандартів, оскільки в країнах ЄС столове вино - це продукт харчування і акцизний податок на нього дорівнює нулю.На даний час до складу корпорації "Укрвинпром" входять 7 обласних формувань та 105 окремих виноградно - виноробних підприємств, у тому числі такі як ДК НВАО "Масандра", ЗАТ "Одесавинпром", корпорації , ВАТ АПФ "Таврія", ЗАТ "Одеський коньячний завод", ТОВ ПТК "Шабо", ЗАТ "Артемівський завод шампанських вин "Артемівськ - Вайнері", ЗАТ ЗМВК "Коктебель" та інші.Раніше повідомлялося, що завдяки вільній торгівлі з ЄС товарообіг України щороку зростає на 30%. Продукцію до ЄС продають майже 13 тис. українських компаній.

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