На Волині через спалювання листя за жовтень покарали 21 людину

У жовтні до відповідальності через спалювання листя притягнули 21 особу.Про це стало відомо під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Селектор пройшов за участю голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка 22 жовтня.«За декілька років нічого не було зроблено. Ні екологією, ні ДСНС, ні обласною адміністрацією. Те, що профілактичної роботи не було – я впевнений. В райдержадміністрацій немає впливу ні на людей, ні на ОТГ. І все продовжує горіти. Ніякої інформаційної роботи ви не ведете. Це ж екологія! Нам з вами тут жити», - наголосив Олександр Савченко.Відтак, заступник голови облдержадміністраціївідмітив те, що в ОТГ та районах не ведуть належної інформаційної кампанії:«Ситуація серйозна, горять великі площі. На сьогоднішній ранок дим разом з туманом заполонив населені пункти. Знаючи про небезпеку загоряння ще зі школи – люди не реагують, особливо сільське населення. Найкращий приклад – показове штрафування. Притягнути до відповідальності, висвітлити у ЗМІ – це повинно вплинути. Разом з тим, недопрацьований варіант альтернативи. Штрафи не дадуть комплексного результату. Потрібно вести інформаційну кампанію, проводити навчання. Не треба чекати, що виручить дощова погода», - зауважив Сергій Кошарук.Окреме питання наради – загоряння торфовищ. В основному це ті колишні колгоспні території, які були заболочені. Сергій Кошарук наголосив, що за кожним торфовищем повинен бути закріплений хтось відповідальний.Про заходи щодо протидії пожежам в природних екосистемах доповів начальник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області. Він відзначив, що на сьогоднішній день, враховуючи нехарактерні для пожеж погодні умови, має місце свідоме випалювання рослинності.«Почастішали випадки пожеж з початку жовтня. Було зафіксовано 13 випадків загоряння рослинності на території близько 60 гектарів. В основному на територіях Ратнівського, Любешівського, Рожищенського, Ківерцівського, Турійського районів. Також зафіксовано 15 випадків загоряння торфовищ на загальній території 15 гектарів в межах Любешівського, Рожищенського, Маневицького, Ковельського, Старовижівського, Щацького районів», - повідомив очільник ДСНС в області.Також стало відомо, що гасіння двох пожеж ведеться й досі. На осередки вогнища акумульовано максимум сил та техніки.Володимир Грушовінчук вважає, що необхідно насамперед не допускати підпалювання. За його словами, населення свідомо, як тільки наступає темна частина доби, підпалює сміття на негосподарських частинах.Окрім того, голови райдержадміністрації доповіли оперативну інформацію по окремих районах. Відтак, члени комісії окреслили основні заходи щодо протидії пожежам в природних екосистемах. В області розроблений комплексний план по недопущенню випадків підпалювання сміття та спалахування торфовищ. ДСНС, райдержадміністрації та ОТГ проводять інформаційну кампанію серед населення про екологічну шкоду спалювання листя та сміття, а також нагадують про правила пожежної безпеки.Члени комісії також пропонують активізувати профілактичну роботу, притягувати до адміністративної відповідальності винних осіб, залучити громадськість до протоколювання випадків підпалів тощо.