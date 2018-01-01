У Луцьку невідомі «замінували» банкомат





Про це розповів речник головного управління Нацполіції в області Віктор Гомоль, - інформує



"По 14 годині до поліції Волині надійшла інформація що, начебто, у Луцьку на вулиці Червоного Хреста одного із банкоматів закладено гранату. Правоохоронці ретельно оглянули прилеглу територію і приміщення банківської установи. Вибухонебезпечних предметів не виявили", - повідомив Віктор Гомоль.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 22 жовтня до поліції надійшло повідомлення про замінування банкомату по вулиці Червоного Хреста. Правоохоронці, які прибули на місце виклику, вибухонебезпечних предметів не виявили.Про це розповів речник головного управління Нацполіції в області, - інформує Суспільне Волині "По 14 годині до поліції Волині надійшла інформація що, начебто, у Луцьку на вулиці Червоного Хреста одного із банкоматів закладено гранату. Правоохоронці ретельно оглянули прилеглу територію і приміщення банківської установи. Вибухонебезпечних предметів не виявили", - повідомив Віктор Гомоль.

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