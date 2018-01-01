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У Луцьку невідомі «замінували» банкомат

У Луцьку невідомі «замінували» банкомат
У Луцьку 22 жовтня до поліції надійшло повідомлення про замінування банкомату по вулиці Червоного Хреста. Правоохоронці, які прибули на місце виклику, вибухонебезпечних предметів не виявили.

Про це розповів речник головного управління Нацполіції в області Віктор Гомоль, - інформує Суспільне Волині.

"По 14 годині до поліції Волині надійшла інформація що, начебто, у Луцьку на вулиці Червоного Хреста одного із банкоматів закладено гранату. Правоохоронці ретельно оглянули прилеглу територію і приміщення банківської установи. Вибухонебезпечних предметів не виявили", - повідомив Віктор Гомоль.








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Теги: замінування, банкомат, Луцьк
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