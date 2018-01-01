Дитячий Halloween у «Смугастому носорозі»*

Скоро Halloween і Смугастий Носоріг готується дивувати всіх Моторошними сюрпризами та вечірками.28 та 31 жовтня на території дитячого комплексу на маленьких гостей чекатиме:- неймовірний квест на протязі дня у лабіринті, на тих хто знайде павуків або монстриків чекатимуть супер подарунки (подія 31.10);- приймайте участь у солодкій та моторошній лотореї. Потрібно буде знайти у магічному зіллі інгредієнт (наприклад: око вампіра, який може бути виграшем) (подія 31.10, з 17:00 год);- для маленьких кулінарів – зачарована прянична фея проведе захоплюючий майстер-клас з виготовлення пряничного замку, в якому буде жити привид з безе та гарбуз з мастіки (майстер-клас проводитиметься по запису 28.10 о 12:30).Також на Вас чекатимуть:- творчі майстер-класи у будь-який час в тематиці свята (на протязі періоду з 20.10 по 31.10);- фейсарт.І головна подія:Неймовірні костюмовані вечірки Halloween!В програмі:- тематична дискотека;- захоплюючі конкурси та розваги з подарунками;- «Гарбузовий сюрприз», який нікого не залишить байдужим;- дуже смачний кулінарний майстер-клас;- конкурс костюмів;- тематична фотозона.За детальною інформацією телефонуйте за номером: +380 (66) 755 07 57.