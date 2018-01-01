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Дитячий Halloween у «Смугастому носорозі»*

Дитячий Halloween у «Смугастому носорозі»*
Скоро Halloween і Смугастий Носоріг готується дивувати всіх Моторошними сюрпризами та вечірками.

28 та 31 жовтня на території дитячого комплексу на маленьких гостей чекатиме:

- неймовірний квест на протязі дня у лабіринті, на тих хто знайде павуків або монстриків чекатимуть супер подарунки (подія 31.10);
- приймайте участь у солодкій та моторошній лотореї. Потрібно буде знайти у магічному зіллі інгредієнт (наприклад: око вампіра, який може бути виграшем) (подія 31.10, з 17:00 год);
- для маленьких кулінарів – зачарована прянична фея проведе захоплюючий майстер-клас з виготовлення пряничного замку, в якому буде жити привид з безе та гарбуз з мастіки (майстер-клас проводитиметься по запису 28.10 о 12:30).

Також на Вас чекатимуть:

- творчі майстер-класи у будь-який час в тематиці свята (на протязі періоду з 20.10 по 31.10);
- фейсарт.

І головна подія:

Неймовірні костюмовані вечірки Halloween!
В програмі:

- тематична дискотека;
- захоплюючі конкурси та розваги з подарунками;
- «Гарбузовий сюрприз», який нікого не залишить байдужим;
- дуже смачний кулінарний майстер-клас;
- конкурс костюмів;
- тематична фотозона.

За детальною інформацією телефонуйте за номером: +380 (66) 755 07 57.
Дитячий Halloween у «Смугастому носорозі»*

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Теги: РЦ «Промінь»
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